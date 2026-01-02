Çin, Otomobil Teknolojisinde Battaniye Gibi Sarılan Hava Yastıkları Geliştirdi
Çin’de otomobil tercihlerinde konfor ön planda yer alıyor ve bu durum lüks minivan pazarını hızla büyütüyor. Tam yatabilen koltuklar yolculara uyku imkânı sunarken, klasik emniyet sistemlerinin etkinliği azalıyor. Bu soruna çözüm arayan Huawei–Chery ortaklığı Luxeed, V9 modelinde koltuk dik değilken bile baş ve vücudu koruyabilen, kask benzeri yeni nesil bir hava yastığına sahip özel koltuklar kullanacağını açıkladı.
Kask şeklinde bir hava yastığı uygulaması yapılıyor.
Yazılım da devreye giriyor.
