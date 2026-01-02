onedio
Çin, Otomobil Teknolojisinde Battaniye Gibi Sarılan Hava Yastıkları Geliştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.01.2026 - 19:35

Çin’de otomobil tercihlerinde konfor ön planda yer alıyor ve bu durum lüks minivan pazarını hızla büyütüyor. Tam yatabilen koltuklar yolculara uyku imkânı sunarken, klasik emniyet sistemlerinin etkinliği azalıyor. Bu soruna çözüm arayan HuaweiChery ortaklığı Luxeed, V9 modelinde koltuk dik değilken bile baş ve vücudu koruyabilen, kask benzeri yeni nesil bir hava yastığına sahip özel koltuklar kullanacağını açıkladı.

Kask şeklinde bir hava yastığı uygulaması yapılıyor.

Şirket, bu minibüste koltuğun başlı başına bir güvenlik donanımına dönüştüğünü vurguluyor. Sırtlığa entegre emniyet kemeri geri çekme sistemi, koltuğun açısına bakılmaksızın yolcuya daha iyi uyum sağlıyor. Çarpışma anında devreye giren bir hava yastığı, pelvisin öne savrulmasını sınırlayarak bel omurgasına binen yükü azaltıyor. En dikkat çekici yenilik ise arkadan açılarak baş, boyun, göğüs ve omuzları saran, kask formundaki büyük hava yastığı; bu sistem, geleneksel yan ve baş hava yastıklarına kıyasla çok daha kapsamlı bir koruma sunuyor.

Yazılım da devreye giriyor.

Bu güvenlik çözümlerinin en kritik yönlerinden biri, gelişmiş sürücü destek sistemleriyle entegre çalışması. Araç, sensörler ve yazılım sayesinde çarpışma riskini önceden tespit ettiğinde, koltuk çarpışma anından önce otomatik olarak daha dik bir pozisyona getiriliyor; böylece yolcunun maruz kalacağı risk azaltılıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
