Çin, Otomobil Teknolojisinde Battaniye Gibi Sarılan Hava Yastıkları Geliştirdi

Şirket, bu minibüste koltuğun başlı başına bir güvenlik donanımına dönüştüğünü vurguluyor. Sırtlığa entegre emniyet kemeri geri çekme sistemi, koltuğun açısına bakılmaksızın yolcuya daha iyi uyum sağlıyor. Çarpışma anında devreye giren bir hava yastığı, pelvisin öne savrulmasını sınırlayarak bel omurgasına binen yükü azaltıyor. En dikkat çekici yenilik ise arkadan açılarak baş, boyun, göğüs ve omuzları saran, kask formundaki büyük hava yastığı; bu sistem, geleneksel yan ve baş hava yastıklarına kıyasla çok daha kapsamlı bir koruma sunuyor.