ABD/İsrail-İran Savaşı: Ortadoğu Yine Yanıyor, Peki Türkiye Bu Ateşin Neresinde?

Haritada bir noktada başlar, ama etkisi zincirleme biçimde yayılır. Tahran’da yaşanan bir patlama Ankara’da enerji faturası olarak hissedilir. Körfez’de gerilim yükselirse İstanbul bunu piyasalarda hisseder. Suriye’de, Irak’ta ya da Lübnan’da denge bozulursa Türkiye bunun sonuçlarıyla güvenlikte, diplomaside ve iç siyasette yüzleşir.

Tam da bu nedenle ABD-İran gerilimine “uzak bir dış politika haberi” gibi bakmak yanıltıcı olur. Asıl mesele daha büyüktür: Bu kriz, Ortadoğu’da yeni bir güç dağılımının habercisi mi? Ve daha önemlisi, Türkiye bu denklemde savrulan bir ülke mi olacak, yoksa ağırlık koyan bir aktör mü?

Asıl düğüm burada.

28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan yeni savaş dalgası, birkaç askeri hedefin vurulduğu sınırlı bir operasyon olarak kalmadı. Öncelikle İran’daki çeşitli hedefler vuruldu; ardından çatışma birkaç gün içinde Körfez’e, hava sahalarına, enerji piyasalarına ve diplomatik cephelere yayıldı. Türkiye de başından itibaren bunu “bölgesel savaşa dönüşme riski taşıyan” bir süreç olarak okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıları İran’ın egemenliğine aykırı bulurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara’nın bütün taraflarla temas halinde olduğunu ve diplomatik kanalları açık tutmaya çalıştığını ifade etti.

Ancak bu hikâyeyi yalnızca “İran’ın nükleer programı” üzerinden anlatmak eksik kalır. Evet, nükleer dosya işin resmi gerekçesidir. İran yıllardır programının barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor; ABD ve İsrail ise bunun kısa sürede silah kapasitesine dönüşebileceğini ileri sürüyor. Fakat Ortadoğu’da hiçbir savaş yalnızca görünen gerekçeyle açıklanmaz. Burada aynı anda birkaç hesap işliyor: İsrail İran’ın bölgesel kapasitesini kırmak istiyor, ABD İran’ı daha geniş bir stratejik kuşatma içine almak istiyor, İran ise hem rejim güvenliğini hem de bölgesel caydırıcılığını korumaya çalışıyor. Kısacası nükleer mesele, bu satranç tahtasının yalnızca en görünür taşı.

Çatışmanın kısa sürede yayılma biçimi de bunu gösterdi. Savaş birkaç gün içinde İran hedeflerinden çıkıp Körfez’deki Amerikan varlıklarını, bölgesel enerji akışını ve küresel piyasalardaki risk algısını etkileyen daha geniş bir çerçeveye dönüştü. Petrol fiyatları yükseldi, piyasalar sarsıldı, enerji arzı endişesi yeniden gündeme geldi. Uzak gibi görünen bu çatışma, bir anda Londra’dan İstanbul’a kadar bütün enerji ithalatçılarının sorunu haline geldi.

Türkiye açısından mesele tam burada karmaşıklaşıyor. Çünkü Ankara ne bu oyunda bütünüyle Batı kampının doğal bir uzantısı gibi hareket edebilir ne de İran’la kader ortaklığı kurabilir. Türkiye’nin pozisyonu daha çok şu başlıklarda özetlenebilir: savaş istemiyor, İran’ın çökmesini istemiyor, bölgesel yangının büyümesini istemiyor; ama aynı zamanda NATO üyesi olarak Batı güvenlik mimarisinin dışında da durmuyor.