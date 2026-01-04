Yarın Açıklanacak Emekli Maaşının AKP Kulislerinden Sızdığı İddia Edildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın sabah aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da belli olacak. AKP kulislerinde ise emekli maaş artışına yönelik kararın büyük ölçüde netleştiği ifade ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın 16 milyondan fazla emeklenin alacağı zam netleşecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Refah payı bu yıl da emekliye verilmeyecek.
En düşük emekli maaşı 18 bin 950 TL olacağı iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın