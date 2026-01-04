Yarın Açıklanacak Emekli Maaşının AKP Kulislerinden Sızdığı İddia Edildi

Emeklilerin en çok merak ettiği başlıklardan biri de refah payı olup olmayacağı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre AKP, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi refah payı vermeme eğiliminde. Bu senaryoda, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı dışında emekli maaşlarına ek bir artış yapılmayacak.

SGK mevzuatı kapsamında belirlenecek zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan uygulanacak.