onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yarın Açıklanacak Emekli Maaşının AKP Kulislerinden Sızdığı İddia Edildi

Yarın Açıklanacak Emekli Maaşının AKP Kulislerinden Sızdığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 19:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın sabah aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da belli olacak. AKP kulislerinde ise emekli maaş artışına yönelik kararın büyük ölçüde netleştiği ifade ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yarın 16 milyondan fazla emeklenin alacağı zam netleşecek.

Yarın 16 milyondan fazla emeklenin alacağı zam netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10.00’da aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte 16 milyondan fazla emeklinin alacağı enflasyon zammı da kesinleşecek.

Ekonomistlerin beklentisi, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1’in altında gerçekleşmesi yönünde. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 12,20 seviyesinde oluşması ve bu artışın emeklilerin kök maaşlarına yansıtılması bekleniyor.

Refah payı bu yıl da emekliye verilmeyecek.

Refah payı bu yıl da emekliye verilmeyecek.

Emeklilerin en çok merak ettiği başlıklardan biri de refah payı olup olmayacağı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre AKP, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi refah payı vermeme eğiliminde. Bu senaryoda, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı dışında emekli maaşlarına ek bir artış yapılmayacak.

SGK mevzuatı kapsamında belirlenecek zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan uygulanacak.

En düşük emekli maaşı 18 bin 950 TL olacağı iddia edildi.

En düşük emekli maaşı 18 bin 950 TL olacağı iddia edildi.

Temmuz ayında 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de artış yapılması planlanıyor. Bu artışta, emeklilere uygulanacak enflasyon zammı esas alınacak.

Ocak ayının ikinci haftasında Meclis’e sunulması beklenen düzenleme kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının en düşük emekli maaşına da yansıtılması öngörülüyor.

Yapılacak düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşının 18 bin 950 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu tutar, Meclis’te kabul edilecek yasal düzenleme ile kesinlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın