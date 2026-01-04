Kartaltepe'deki Ünlü Otel Denetimlerden Geçemediği İçin Kapatıldığı İddia Edildi
Bolu Kartalkaya’da 38’i çocuk 76 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasının ardından, Kocaeli’deki konaklama tesisleri mercek altına alındı.
Bu kapsamda Kartepe Belediyesi, kayak turizminin önde gelen merkezlerinden Kartepe’de bulunan otellerde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, bölgede faaliyet gösteren Green Park Otel’in yangın ve afet güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almadığı tespit edildi.
Bölgenin en önemli otellerinden birinin kapatıldığı iddia edildi.
Otel iddiaları yalanladı ve hukuki yola başvuracaklarını duyurdu.
