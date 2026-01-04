onedio
Kartaltepe'deki Ünlü Otel Denetimlerden Geçemediği İçin Kapatıldığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
04.01.2026 - 19:22

Bolu Kartalkaya’da 38’i çocuk 76 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasının ardından, Kocaeli’deki konaklama tesisleri mercek altına alındı.

Bu kapsamda Kartepe Belediyesi, kayak turizminin önde gelen merkezlerinden Kartepe’de bulunan otellerde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, bölgede faaliyet gösteren Green Park Otel’in yangın ve afet güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almadığı tespit edildi.

Bölgenin en önemli otellerinden birinin kapatıldığı iddia edildi.

Kartepe Belediyesi, kayak turizminin yoğun olduğu Kartepe’deki otellerde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, bölgede faaliyet gösteren Green Park Otel’in yangın ve afet güvenliği açısından gerekli önlemleri almadığı tespit edildi.

Bu kapsamda otelin konaklamaya kapatıldığı, müşteri kabulünün durdurulduğu ve eksikliklerin giderilmesi için tadilat çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Belediye yetkililerinin, otel yönetimine gerekli düzenlemelerin tamamlanması için süre verdiği ifade edildi.

Otel iddiaları yalanladı ve hukuki yola başvuracaklarını duyurdu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, GreenPark Kartepe Otel’de yangın raporu, ruhsat ve imar yönünden eksikler bulunduğunu, bu nedenle tesisin salı günü mühürleneceğini açıklamıştı. Kocaman, pazartesi sona erecek inceleme sürecinde eksiklerin giderilmemesi halinde ruhsat iptalinin de gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Bu açıklamaların ardından Green Park Kartepe Otel yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, mühürleme iddiasına konu işlemlerin mahkeme kararıyla durdurulduğu ifade edilirken, tesiste yürütülen çalışmaların planlı bir renovasyon sürecinin parçası olduğu vurgulandı. Otel yönetimi ayrıca, kamuoyuna yansıyan iddiaların ticari itibara zarar verdiğini belirterek hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü

