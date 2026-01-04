Kartaltepe'deki Ünlü Otel Denetimlerden Geçemediği İçin Kapatıldığı İddia Edildi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, GreenPark Kartepe Otel’de yangın raporu, ruhsat ve imar yönünden eksikler bulunduğunu, bu nedenle tesisin salı günü mühürleneceğini açıklamıştı. Kocaman, pazartesi sona erecek inceleme sürecinde eksiklerin giderilmemesi halinde ruhsat iptalinin de gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Bu açıklamaların ardından Green Park Kartepe Otel yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, mühürleme iddiasına konu işlemlerin mahkeme kararıyla durdurulduğu ifade edilirken, tesiste yürütülen çalışmaların planlı bir renovasyon sürecinin parçası olduğu vurgulandı. Otel yönetimi ayrıca, kamuoyuna yansıyan iddiaların ticari itibara zarar verdiğini belirterek hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.