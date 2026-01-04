Meclis Dilekçe Komisyonuna Yine Birbirinden İlginç Teklifler Geldi

TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletilen başvurular arasında dikkat çeken talepler yer aldı. Öğretmenlere 15–20 gün arasında yıllık izin verilmesi, jandarmanın adının “can damarı” olarak değiştirilmesi, ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi ve kadınlara temel askerlik eğitimi verilmesi gibi öneriler öne çıktı.

AA muhabirinin derlemesine göre, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu’na 28. Yasama Dönemi’nde şimdiye kadar yaklaşık 29 bin başvuru ulaştı.

Parlamentoya iletilen dilek ve şikâyetleri değerlendiren komisyona en fazla başvurunun; çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ile mali konular başlıklarında yapıldığı belirtildi.