onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meclis Dilekçe Komisyonuna Yine Birbirinden İlginç Teklifler Geldi

Meclis Dilekçe Komisyonuna Yine Birbirinden İlginç Teklifler Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 21:44

TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletilen başvurular arasında dikkat çeken talepler yer aldı. Öğretmenlere 15–20 gün arasında yıllık izin verilmesi, jandarmanın adının “can damarı” olarak değiştirilmesi, ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi ve kadınlara temel askerlik eğitimi verilmesi gibi öneriler öne çıktı.

AA muhabirinin derlemesine göre, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu’na 28. Yasama Dönemi’nde şimdiye kadar yaklaşık 29 bin başvuru ulaştı.

Parlamentoya iletilen dilek ve şikâyetleri değerlendiren komisyona en fazla başvurunun; çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ile mali konular başlıklarında yapıldığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yine ilginç talepler dikkat çekmeyi başardı.

Yine ilginç talepler dikkat çekmeyi başardı.

Komisyona iletilen dilekçeler arasında dikkat çekici ve sıra dışı talepler de yer aldı. Bir başvuruda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın tamamen kaldırılması ve üniversiteye yerleştirmenin sınavsız yapılması istendi.

Ayrıca sigara kullanmayan çalışanların mesaiyi daha erken bitirmesi, üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan “dört yanlış bir doğruyu götürür” kuralının kaldırılması yönünde talepler de komisyona ulaştı.

Öne çıkan başvurulardan bazıları da derlemede yer ald.

Öne çıkan başvurulardan bazıları da derlemede yer ald.

Dilekçe Komisyonu’na iletilen başvurular arasında dikkat çeken ve sıra dışı talepler öne çıktı. Bunlar arasında ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, öğretmenlere 15–20 gün yıllık izin verilmesi, jandarmanın adının “can damarı” olarak değiştirilmesi ve kadınlara temel askerlik eğitimi sağlanmasına yönelik yasal düzenleme yapılması yer aldı.

Başvurularda ayrıca Türkiye’de Starlink kullanımına ilişkin düzenleme yapılması ve ehliyet sınavlarında baraj puanının 70’in altına çekilmesi istendi. Televizyonlarda şiddet, kavga ve çatışma içeren görüntülerin yayımlanmadan engellenmesi de talepler arasında yer aldı.

Komisyona başvuran bir vatandaş ise her yurttaşın yılda en az beş fidan dikmesini zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapılmasını önerdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın