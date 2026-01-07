Yapay Zekaya Yazdırılan Nikah Konuşması Mahkemeden Döndü: Nikah Geçersiz
Hollanda’da bir mahkeme, nikah memurunun yapay zekâ kullanarak hazırladığı evlilik konuşmasında yasal zorunlulukların eksik bırakılması nedeniyle yapılan evliliği geçersiz ilan etti. Zwolle Mahkemesi’nin 6 Ocak tarihli kararında, 19 Nisan 2025’te kentte düzenlenen törende geçici görevli memurun konuşmasını yapay zeka desteğiyle oluşturduğu ve hukuken gerekli beyanlara yer vermediği ifade edildi.
Daha samimi olsun diye yapay zekaya yazdırmış.
Mahkeme çiftin itirazlarını kabul etmedi.
