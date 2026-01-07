onedio
Yapay Zekaya Yazdırılan Nikah Konuşması Mahkemeden Döndü: Nikah Geçersiz

Hakan Karakoca
07.01.2026 - 22:20

Hollanda’da bir mahkeme, nikah memurunun yapay zekâ kullanarak hazırladığı evlilik konuşmasında yasal zorunlulukların eksik bırakılması nedeniyle yapılan evliliği geçersiz ilan etti. Zwolle Mahkemesi’nin 6 Ocak tarihli kararında, 19 Nisan 2025’te kentte düzenlenen törende geçici görevli memurun konuşmasını yapay zeka desteğiyle oluşturduğu ve hukuken gerekli beyanlara yer vermediği ifade edildi.

Daha samimi olsun diye yapay zekaya yazdırmış.

Mahkeme kararında, nikahı kıyan kişinin çiftin yakını olduğu ve çiftin talebiyle törenin daha samimi hale getirilmek istendiği belirtildi. Bu kapsamda nikah konuşmasının yapay zeka kullanılarak hazırlandığı, ancak törende yapılan beyanların kanunda yer alan zorunlu hukuki unsurları içermediği tespit edildi. Kararda ayrıca, bir günlük görevle atanan evlendirme memurunun yanı sıra törende bulunması gereken Zwolle Belediyesi’nin resmi nikah memurunun da salonda bulunduğu, buna rağmen sürece müdahale etmediği vurgulandı.

Mahkeme çiftin itirazlarını kabul etmedi.

Kararda, çiftin 20 Ağustos’ta mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu hatanın kendi sorumluluklarında olmadığını ve evliliğin usulüne uygun şekilde yapıldığını düşündüklerini belirterek itiraz ettikleri aktarıldı. Çift, mahkemeden evliliklerinin geçerli sayılmasını talep etti. Davaya katılan Zwolle Belediyesi evlendirme memurunun da savcılığın talebini desteklediği belirtilen kararda, “Mahkeme, evlilik tarihinin çift açısından önemini anladığını kabul etmektedir ancak yasanın dışına çıkamaz” ifadesine yer verildi. Mahkeme kararına göre, Hollanda Medeni Kanunu’nun 1/67. maddesi uyarınca evlenecek kişilerin, evlendirme memuru ve tanıklar huzurunda birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini ve evliliğin getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini açıkça beyan etmeleri zorunlu.

Spor Gündem Editörü
