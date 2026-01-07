TDK, 2025 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Açıkladı

Yapılan değerlendirmede, Türkçe Sözlük’teki arama artışının özellikle öğrenciler ve eğitimcilerin yoğun kullandığı dijital mecralarla bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu çerçevede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan ders çalışmaları ve kelime öğrenme faaliyetlerinde Türkçe Sözlük’ün temel başvuru kaynaklarından biri haline geldiği ifade edildi.

2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436 bin 587 sözlük araması gerçekleştirildiği, bu aramaların 318 bin 190’ının sisteme giriş yapan kullanıcılar tarafından yapıldığı bildirildi. Elde edilen veriler, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitim odaklı kavramlarda yoğunlaştığını ortaya koyarken, en sık aranan kelimeler arasında “karekod”, “öğrenci belgesi”, “matematik”, “cevap anahtarı” ve “şube”nin yer aldığı aktarıldı.