TDK, 2025 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Açıkladı

Hakan Karakoca
07.01.2026 - 21:21

Türk Dil Kurumu, çevrim içi Türkçe Sözlük’ün 2025 yılına ait kullanım istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçen yıl sözlükte 152 milyon 365 bin 757 kez kelime sorgulaması yapıldı. 2018’den bu yana gerçekleştirilen toplam arama sayısı ise 1 milyar 239 milyon 89 bin 202’ye yükseldi. Ayrıca yıl içinde 100 binin üzerinde aranan sözcükler ayrı bir liste halinde duyuruldu.

En çok aranan kelimenin sözlükte bir anlamı yok.

Yıl içinde 100 binin üzerinde aranan sözcükler arasında “lima”, “alan”, “kara”, “ünvan” ve “adam” dikkat çekti. Bu kelimelerden “lima”nın TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde herhangi bir anlamının yer almaması, kullanıcı merakını ve sözlük aramalarındaki ilginç eğilimleri ortaya koydu.

EBA bağlantısıyla öğrencilerin aramaları da istatistiklere girdi.

Yapılan değerlendirmede, Türkçe Sözlük’teki arama artışının özellikle öğrenciler ve eğitimcilerin yoğun kullandığı dijital mecralarla bağlantılı olduğu vurgulandı. Bu çerçevede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan ders çalışmaları ve kelime öğrenme faaliyetlerinde Türkçe Sözlük’ün temel başvuru kaynaklarından biri haline geldiği ifade edildi.

2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436 bin 587 sözlük araması gerçekleştirildiği, bu aramaların 318 bin 190’ının sisteme giriş yapan kullanıcılar tarafından yapıldığı bildirildi. Elde edilen veriler, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitim odaklı kavramlarda yoğunlaştığını ortaya koyarken, en sık aranan kelimeler arasında “karekod”, “öğrenci belgesi”, “matematik”, “cevap anahtarı” ve “şube”nin yer aldığı aktarıldı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Spor Gündem Editörü
