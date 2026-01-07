TDK, 2025 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Açıkladı
Türk Dil Kurumu, çevrim içi Türkçe Sözlük’ün 2025 yılına ait kullanım istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçen yıl sözlükte 152 milyon 365 bin 757 kez kelime sorgulaması yapıldı. 2018’den bu yana gerçekleştirilen toplam arama sayısı ise 1 milyar 239 milyon 89 bin 202’ye yükseldi. Ayrıca yıl içinde 100 binin üzerinde aranan sözcükler ayrı bir liste halinde duyuruldu.
En çok aranan kelimenin sözlükte bir anlamı yok.
EBA bağlantısıyla öğrencilerin aramaları da istatistiklere girdi.
