Sevgili Başak, 2026'nın ilk günlerinden itibaren enerjinin tavan yaptığını hissedeceksin? Bu ay, Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın etkisi altındasın ve bu durum seni yeni projelere, cesur girişimlere ve yaratıcı fikirlere yönlendiriyor. Kendini ifade etmekten çekinmeyeceğin, özgürce düşüncelerini ve duygularını dışa vuracağın bir dönem seni bekliyor. Bu Yeni Ay, adeta seni sahneye, ışıkların altına davet ediyor!

Tabii bir yandan da hayatın tatlı ve keyifli taraflarını da hatırlayacaksın. Yoğun iş temposu ve stresin dışında, seni mutlu eden, ruhunu besleyen şeylere zaman ayırmak, 2026'nın ilk ayında senin için önemli hale geliyor. İşte sıkı çalışmak kadar, hayattan keyif almanın, küçük mutlulukları kucaklamanın da önemini kavrayacaksın. İşte bu denge hayatını tümüyle değiştirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu Yeni Ay sana yeni başlangıçlar vadediyor! Heyecan verici flörtler, kalp hızlandıran anlar ve beklenmedik gelişmeler seni bekliyor... Aşkı her yerde arayacağın bir dönem başlıyor, böylelikle! Ama eğer mevcut bir ilişkin varsa, bu ay romantizmin yeniden canlanacağını, ilişkinin daha tutkulu bir hal alacağını görebilirsin. Dürtülerinle hareket edecek ve buna engel olmak da istemeyeceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…