Sevgili Başak, bu ay gökyüzünde harikalar yaratan Güneş ile Venüs'ün kavuşumu, seni bedeninle yeniden barıştırıyor. Bu ayın enerjisi, kendine iyi bakmayı bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir keyif haline getiriyor. Kendine zaman ayırıp bedenine gereken özeni göstermek ise Ocak ayının en önemli gündemi oluyor.

Bedenine gösterdiğin bu sevgi, yıl boyunca sana hafiflik ve denge olarak geri dönüyor. Kendine iyi bakmanın, bedenini sevmenin ve ona gereken özeni göstermenin, sadece bu ayın değil, tüm yılın enerjisini belirleyeceği bir süreçtesin. Bu ayın enerjisi, seni kendine dönmeye, bedenini sevmeye ve ona iyi bakmaya teşvik ediyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…