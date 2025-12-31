Sevgili Başak, bu ay aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Yeni Ay, sana yeni başlangıçları müjdeliyor. Kalbini hızlandıran, nefesini kesen flörtler, beklenmedik aşk rüzgarları ve heyecan dolu anlar kapını çalıyor... Aşkı her köşe başında, her anında arayacağın bir döneme adım atıyorsun.

Tabii bu dönemde eğer zaten bir ilişkin varsa, bu ay romantizmin yeniden alevleneceğini, ilişkinin daha tutkulu, daha yoğun bir boyut kazanacağını göreceksin. İçindeki dürtülerin sana yol gösterecek ve buna engel olmak da istemeyeceksin. Aşkın ve tutkunun rehberliğinde, kendini serbest bırakmanın tam zamanı. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…