Sevgili Başak, bu ay senin burcunda meydana gelen göz alıcı Ay tutulma, bedensel sınırlarını ve kendine olan değerini yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Mükemmeliyetçilik adına kendini tükenmiş hissettiğin anlarda, evren sana bir mesaj gönderiyor: Kendi sistemini biraz dinlendirmen ve akışına bırakman gerekiyor.

Ay sonuna geldiğimizde ise bedenine gösterdiğin şefkat sayesinde, aslında en büyük şifanın ellerinde olduğunu fark edeceksin. Kendine olan sevgi ve saygıyı artırdıkça, sağlığın da aynı oranda iyileşecek. Kendi bedenine gösterdiğin şefkat ve sevgi, adeta bir ilaç gibi tüm yaralarını saracak ve seni güçlü kılacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…