Sevgili Başak, bu ayın başında burcunda meydana gelen Ay tutulması, hayatındaki tüm ikili ilişkileri adeta bir kadersel sınavın eşiğine taşıyor. Kendini başkalarına adadığın, belki de biraz da kendini unuttuğun o eski yapıyı yıkıp artık tamamen benliğine dönmenin zamanı gelmiştir.

Şimdi bir de seninle aynı frekansta olmayan, enerjini düşüren ortaklıkları ve anlaşmaları sonlandırıp profesyonel kimliğini baştan aşağı yenileme zamanı. Kendini yeniden tanımlama fırsatı bulduğun bu dönemde, Mart ayının enerjisi ile kendi işini de kurabilirsin.

Ayın ortası bunun için bir harika olur! Zira, Merkür retrosunun son bulması ile kariyerindeki tıkanıklıklar yerini müthiş bir akışa ve netliğe bırakabilir. Zihninin berraklaşmasıyla beraber ise stratejik kararlarını çok daha hızlı ve etkili bir şekilde uygulamaya koyabilirsin. İş hayatındaki belirsiz hava dağılırken, önüne çıkan fırsatları dikkatle değerlendir ve hayallerindeki gibi bir gelecek için adım at! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…