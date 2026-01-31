Sevgili Başak, Şubat ayı senin için bir dizi astrolojik olaylarla dolu ve bunların hayatında bazı önemli değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor. 26 Şubat'ta Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte, ilişkiler ve ortaklıklar alanında daha önce çözüldüğünü düşündüğün bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Bu, geçmişte karşılaştığın ve çözüm bulduğunu düşündüğün bazı meselelerin, farklı bir bakış açısıyla tekrar ele alınmasını gerektirebilir.

Şubat ayı, bu tür meselelerin düzeltilmesi ve netleştirilmesi için mükemmel bir zaman olabilir. Tabii bir de Merkür'ün Balık burcuna geçişi var! Bu geçiş sana kontrol etme isteğini biraz gevşetmeni öneriyor. Her şeyi planlamak ve kontrol etmek yerine, bazı durumları akışına bırakmanın düşündüğünden daha iyi sonuçlar getirebileceğini gösteriyor. İş birliklerinde, sezgilerine güvenmek ve içgüdülerini takip etmek, başarının anahtarı olabilir.

Peki ya aşk? Bu ay senin için sıranın sonunda aşk olacak! Ama Merkür ile Venüs kavuşumu, aşk hayatında derin bir yakınlaşmanın önünü açacak. Küçük bir jest veya basit bir an, duygusal bağları güçlendirebilir ve aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu ay aşk, gösterişli değil ama etkisi uzun süreli olabilir. Yani, büyük ve gösterişli aşk hareketleri yerine, daha küçük ve samimi anların, kalıcı etkiler yaratmak için daha etkili olabileceğini göreceksin. Üstelik bu tatlı jestler ve aşk hiç beklemediğin anda gelecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…