onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 16 Mart - 22 Mart Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için ikili iş birlikleri ve ortaklıkların ön planda olduğu bir hafta olacak. Zira, tek başına çözmeye çalıştığın konularda bir duvarla karşılaşabilirsin! İşte böyle durumlarda, başkalarının uzmanlığından yararlanmak ve senin için zor olanı kolaylaştırmak için yardım almak en iyisi olacak. Profesyonel danışmanlarla çalışmak veya rakiplerinle diplomatik bir zeminde buluşmak için ideal bir dönemdesin. 

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağan konuma geçmesiyle birlikte, imza gerektiren işlerde ve önemli kararlarda bir adım geri atıp durup düşünmen gerekecek. Aceleyle verilen cevaplar veya kontrol edilmeyen detaylar, daha sonra sana ekstra iş yükü olarak dönebilir. Bu duraklama, aslında işlerini daha sağlam temellere oturtman için verilmiş bir mola niteliğinde. Yani bu, bir nevi hızını kesme ve tekrar toparlanma fırsatını en iyi şekilde değerlendir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ilişkindeki belki de kadersel bir düğümün çözülmesini sağlayabilir. Partnerinle aynı geleceğe bakıp bakmadığınızı netleştiren bir konuşma gündeme gelebilir. Belki de uzun süredir beklediğin o 'işaret' bu konuşma olabilir. Sezgilerine güvenerek, dürüstçe kelimelerini seç ve kalbinden geçeni açıkça ifade et. Bu aşk ya son bulacak ya da en güçlü versiyonu ile kalbini saracak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın