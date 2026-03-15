Sevgili Başak, bu hafta senin için ikili iş birlikleri ve ortaklıkların ön planda olduğu bir hafta olacak. Zira, tek başına çözmeye çalıştığın konularda bir duvarla karşılaşabilirsin! İşte böyle durumlarda, başkalarının uzmanlığından yararlanmak ve senin için zor olanı kolaylaştırmak için yardım almak en iyisi olacak. Profesyonel danışmanlarla çalışmak veya rakiplerinle diplomatik bir zeminde buluşmak için ideal bir dönemdesin.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağan konuma geçmesiyle birlikte, imza gerektiren işlerde ve önemli kararlarda bir adım geri atıp durup düşünmen gerekecek. Aceleyle verilen cevaplar veya kontrol edilmeyen detaylar, daha sonra sana ekstra iş yükü olarak dönebilir. Bu duraklama, aslında işlerini daha sağlam temellere oturtman için verilmiş bir mola niteliğinde. Yani bu, bir nevi hızını kesme ve tekrar toparlanma fırsatını en iyi şekilde değerlendir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ilişkindeki belki de kadersel bir düğümün çözülmesini sağlayabilir. Partnerinle aynı geleceğe bakıp bakmadığınızı netleştiren bir konuşma gündeme gelebilir. Belki de uzun süredir beklediğin o 'işaret' bu konuşma olabilir. Sezgilerine güvenerek, dürüstçe kelimelerini seç ve kalbinden geçeni açıkça ifade et. Bu aşk ya son bulacak ya da en güçlü versiyonu ile kalbini saracak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…