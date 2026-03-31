Sevgili Başak, bu ay ortaklaşa kazançlar, miras ve diğer maddi konular gündeminde yer alacak. Aynın henüz başında meydana gelecek olan Merkür ile Satürn kavuşumu sayesinde, ciddi yatırımlar yapma ve finansal disiplinle servetini kalıcı bir hale getirme fırsatı bulabilirsin.

Ayın ilerleyen günlerinde ise Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik bir değişim seni, daha yüksek maaşlı ve prestijli bir konuma taşıyabilir. Analitik zekanı ve yapay zeka teknolojilerini birleştirerek, iş dünyasında benzersiz ve devrim niteliğinde projelere imza atabilirsin. Tabii her bir detayını titizlikle incelediğin bu süreçte kârlı işler kadar, kariyer sürecinde seni tatmin eden başarılara da odaklanman şart!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Satürn ve Plüton'un sekstil açısının etkisi altında kalacaksın. Partnerinle aranda soğuk bir savaş başlamak üzere... Aman dikkat, sözlü olarak başlayan atışma ve soğukluk, yatak odasındaki tutkuyu da etkileyebilir. Belki de bu süreçte partnerinle konuşmalı, tutkuyu besleyen ve tartışmaları bitiren sürprizlere şans vermelisin. Tabii eğer bekar isen, finansal anlamda destek bulduğun biriyle aranda tamamen dürtüsel ve kural tanımaz bir çekim oluşabilir. Kalp ritmini değiştirecek tutkulu sohbetler ise seni aşka sürükleyebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…