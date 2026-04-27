Klişe Hediyeleri Unutun: Annenizi Gerçekten Özel Hissettirecek Hediye Fikirleri

Sena YİĞİT
28.04.2026 - 00:01

Bu yıl annenize sadece bir hediye değil, onun zevklerini ve yaşam kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak bir deneyim sunmaya ne dersiniz? İşte annenizin her gün keyifle kullanacağı, onu gerçekten anladığınızı gösterecek o özel hediyeler:

Bu içerik 27.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Apple Watch SE, annenizin gün boyu hareketlerini ve sağlığını takip etmesini sağlıyor.

Modern yaşamın ritmine ayak uyduran anneler için vazgeçilmez olan bu akıllı saat, hem şık tasarımı hem de sunduğu fonksiyonel özelliklerle onun en iyi teknolojik asistanı oluyor.

Apple Watch SE 3, 40 mm Yıldız Işığı Kasa

Giorgio Armani My Way, annenizin imza kokusu olmaya aday görünüyor.

Zarif ve modern şişesiyle göz dolduran bu parfüm, içerdiği çiçeksi notalarla annenize her sıktığında özgüven ve ferahlık katıyor.

Giorgio Armani My Way Edp 30 ml Kadın Parfüm

So CHIC Gümüş Kolye, annenizin tarzını incelikli bir detayla tamamlıyor.

18 ayar altın kaplama olan bu zarif kolye, annenize her baktığında sizin sevginizi hatırlatacak eşsiz ve kişisel bir hediye seçeneği sunuyor.

So CHIC Mini A Harfi Gümüş Kolye

Dyson Airstrait, annenizin saçlarını ısısız ve zahmetsizce düzleştiriyor.

Dyson’ın popüler rengi Ceramic Apricot ile sunulan bu yenilikçi saç düzleştirici, saç sağlığını korurken annenize kuaför kalitesinde sonuçlar vadediyor.

Dyson Airstrait™ Islak-Kuru Saç Düzleştirici

Nespresso Inissia Kahve Makinesi, annenize ev konforunda barista deneyimi yaşatıyor.

Kapsüllü sistemin pratikliğiyle çalışan bu şık makine, annenizin en sevdiği kahveleri tek bir tuşla dakikalar içinde hazırlamasını sağlıyor.

Nespresso D40 Inissia Kapsüllü Kahve Makinesi

Palmiye Hobi Sanat Seti, annenize yaratıcılığını konuşturacağı huzurlu anlar kazandırıyor.

Sayılarla boyama sayesinde annenizin bir sanatçı gibi hissetmesini sağlayan bu set, onun günlük stresten uzaklaşarak sanatsal bir hobi edinmesine yardımcı oluyor.

Palmiye Hobi Sanat Ayçiçekleri Sayılarla Boyama Seti

LEGO Botanicals Mini Orkide, annenizin evine hiç solmayan bir doğa güzelliği getiriyor.

Yetişkinler için özel olarak tasarlanan bu yapım seti, annenizin dekorasyonuna şıklık katarken ona keyifli bir vakit geçirme deneyimi sunuyor.

LEGO Botanicals Mini Orkide 10343

Stanley Quencher Pipetli Termos, annenizin içeceklerini saatlerce ideal sıcaklıkta tutuyor.

Geniş hacmi ve krem rengi tasarımıyla her yere kolayca taşınabilen bu termos, annenizin su tüketimini veya çay-kahve keyfini gün boyu kesintisiz kılıyor.

Stanley Quencher Krem Termos Bardak, 1.18 L

Kişiye Özel İsimli Kupa, annenizin çay ve kahve saatlerini daha anlamlı kılıyor.

Kendi isminin işlendiği bu özel tasarım kupa ve şık altlığı, annenizin mutfağındaki en kişisel ve sevilen eşyalarından biri haline geliyor.

Kişiye Özel İsimli Kupa ve Altlık Seti

MJCARE Peeling Seti, annenizin cildine evde spa konforu yaşatıyor.

Yenileyici maskelerden oluşan bu set, annenizin haftalık bakım rutinine profesyonel bir dokunuş ekleyerek cildinin çok daha canlı ve pürüzsüz görünmesine katkıda bulunuyor.

MJCARE 4'lü Peeling Maske Paketi

Skechers D'Lites Spor Ayakkabı, annenize yürüyüşlerinde üstün konfor sağlıyor.

Modern tasarımı ve yumuşak iç taban teknolojisiyle bu ayakkabılar, annenizin gün boyu ayaklarını yormadan hareket etmesini destekliyor.

Skechers D'Lites Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Ray-Ban Güneş Gözlüğü, annenizin yüz hatlarına estetik ve koruyucu bir dokunuş yapıyor.

Made in Japan kalitesiyle üretilen bu güneş gözlüğü, annenizin gözlerini güneşin zararlı ışınlarından korurken stilini de güçlendiriyor.

Ayrıca size özel %10 indirim kodumuz var. (onedio10)

Ray-Ban 7680S Acetate Güneş Gözlüğü

