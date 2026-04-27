AKOM Tarihi Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geri Geliyor

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 12:47

İstanbullular haftaya güneşli bir gökyüzüyle merhaba dese de meteorolojiden dikkat çeken bir uyarı geldi. AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, megakentte bahar havası kısa sürecek. Hafta ortasına kadar yüzünü gösteren güneş, Perşembe gününden itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.

AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı.

AKOM 28 Nisan-3 Mayıs hava durum raporunu yayınladı. Haftaya güneşli başlayan megakent bu haftayı yağışlı geçirecek.  Sıcaklıkların 16-18°C civarında seyretmesi beklenirken, özellikle öğle saatlerinde baharın tadını çıkarmak mümkün. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıklar 8-10 dereceye düşecek.

30 Nisan Perşembe gününden itibaren rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte İstanbul yeni bir yağışlı dalganın etkisine girecek. Sıcaklıkların bir anda 3-5 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Haftalık hava durumu şöyle:

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülürken, Perşembe günü itibari ile bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor.'

Pazartesi - Salı - Çarşamba: Güneşli ve ılıman (Maksimum 18 derece).

Perşembe: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur başlıyor (Maksimum 15 derece).

Cuma - Cumartesi - Pazar: Aralıklı yağışlı ve serin bir hafta sonu (Maksimum 13-14 derece).

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
