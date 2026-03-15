Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında neler olacağına dair birkaç ipucu vermek istiyoruz. Gökyüzü senin için oldukça ilginç bir hafta vadediyor. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, aşk hayatındaki belki de kadersel bir düğümün çözülmesine yardımcı olabilir.

Bu kavuşum, partnerinle aynı geleceği hayal edip etmediğini netleştirecek bir konuşmanın gündeme gelmesine neden olabilir. Belki de uzun süredir beklediğin, belki de sürekli ertelediğin o 'işaret' bu konuşma olabilir. Şimdi karar vermenin tam zamanı. Bu karar ise ilişkinin yönünü belirleyecek ve belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açacak. Bu süreçte en önemli şeyi soracak olursan, sezgilerine güvenmek ve dürüst kelimeler seçmek deriz! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…