Sevgili Başak, bu hafta senin için birçok fırsat ve heyecan vadediyor. İkili ilişkiler ve ortaklıkların ön planda olduğu bir dönem seni bekliyor. Tek başına çözmeye çalıştığın konularda, sanki bir labirentin içindeymiş gibi hissedebilirsin. Yani bu hafta, başkalarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmanın, senin için zor olan durumları kolaylaştırmanın tam zamanı.

Belki de profesyonel bir danışmanla çalışmayı düşünmelisin. Rakiplerinle diplomatik bir zeminde buluşma fırsatı da kapını çalabilir. Bu dönemde, karşılıklı anlayış ve iş birliği, seni daha da ileriye taşıyabilir.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağan konuma geçmesiyle birlikte, biraz durup düşünme zamanı gelecek. İmza gerektiren işlerde ve önemli kararlarda bir adım geri atıp, durumları daha geniş bir perspektiften değerlendirmen gerekecek. Aceleyle verilen cevaplar veya kontrol edilmeyen detaylar, daha sonra sana ekstra iş yükü olarak dönebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…