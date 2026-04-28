Türkiye'de Yaşayanların "Yemin Ederim Aynı Bizim Ev" Diyeceği 5 Durum

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 08:46

Dünyanın neresine giderseniz gidin, kültürünüzü de beraberinizde götürürsünüz. Dolayısıyla yabancı diyarlarda Türk birilerini görünce hemen tanırsınız! Bizde kurallar biraz farklı işler; korna bir müzik enstrümanıdır, yoğurt kovası aslında bir saklama kabıdır ve misafir o kapıdan öyle hemen beş dakikada uğurlanamaz!

Bize has, başka bir coğrafyada anlatmaya kalksak 'Nasıl yani?' sorusuyla karşılaşacağımız birbirinden absürt ve bir o kadar da samimi durumları derledik. 

Hazırsanız başlıyoruz!

1. Korna ile İletişim Kurma Sanatı

Kornanın sadece bir uyarı aracı değil; teşekkür, küfür, selamlama, 'yeşil yandı hadi' demek için kullanılan çok dilli bir enstrüman olması. Eminiz bu durum birçok ülke için gariptir!

2. Ekmeksiz Yemek Yiyememe Hastalığı

Makarnayı ve pilavı ekmekle yiyen, hatta karpuz-peynir ikilisini ekmeksiz düşünemeyen bir milletiz biz. 'Ekmek yemesem doymuyorum' cümlesi de bizim topraklarımızda icat edildi.

3. Televizyon Kumandasının Poşete Sarılı Olması

Kumandanın ömrünü uzatmak, tuşların arasının tozlanmasını engellemek için yapılan o estetikten uzak ama aşırı korumacı işlem. O poşet sararır ama o kumanda asla eskimez.

4. Her Şeyi Üfleyerek/Vurarak Tamir Etme Yeteneği

Çalışmayan kumandaya vurmak, şarj olmayan telefona üflemek, donan bilgisayarı tehdit etmek gibi tamamen 'geleneksel' ve bilimle açıklanamayan teknik servis yöntemlerimiz var bizim.

Üstelik de işe yarıyorlar!

5. Boş Dondurma Kabında Saklanan Sarma

Herhalde hepimizin aklına gelen ilk madde bu olmuştur. Hangimiz buzdolabındaki dondurma kabında gerçekten dondurma olduğunu gördü ki?

Neyse kabul edelim, sarma da oldukça mutlu ediyor :)

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
