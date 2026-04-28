Arka Sokaklar’ın Akıbeti Belli Oldu: Final mi Olacak Yoksa Sezon Finali mi?

Arka Sokaklar’ın Akıbeti Belli Oldu: Final mi Olacak Yoksa Sezon Finali mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.04.2026 - 08:58

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu projelerinden biri olan Arka Sokaklar hakkında merak edilen sorular sonunda yanıtını buldu. İzleyiciler, her hafta takip ettikleri yapımın yayın hayatına dair belirsizliklerin ortadan kalkmasını bekliyordu. Televizyon tarihine geçen proje, yayınlandığı ilk günden bu yana kemikleşmiş bir hayran kitlesine sahip. Şimdiyse sezon finali mi yoksa final mi yapacağı belli oldu. Gelin detaylara geçelim…

Türk televizyonlarının vazgeçilmez polisiye dizisi Arka Sokaklar, yayın hayatına dair alınan yeni kararla gündeme geldi.

Türk televizyonlarının vazgeçilmez polisiye dizisi Arka Sokaklar, yayın hayatına dair alınan yeni kararla gündeme geldi.

Kanal D yönetimi ve yapım ekibi, dizinin 751. bölümüyle birlikte sezon finali yapması konusunda karar kıldı. Tam 20 sezondur izleyiciyle buluşan yapım, önümüzdeki sezonda da ekranlarda olacak.

Henüz final kararı yok.

Henüz final kararı yok.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı kadro, bu sezonu da başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyor. Dizinin reyting listelerindeki yerini koruması ve hala ciddi izlenme oranlarına ulaşması, bu kararın alınmasında en büyük etken oldu. Toplumun her kesiminden ilgi görmeye devam eden yapım, gelecek sezon da yine aynı gününde ve saatinde seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Rıza Baba ve ekibinin İstanbul sokaklarındaki mücadelesi, verilen bu aranın ardından kaldığı yerden sürecek.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
