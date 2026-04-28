Gidişi Olay Olmuştu! Kızılcık Şerbeti Kadrosundan Ayrılan Oyuncu Diziye Geri Döndü

5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'nde aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. 4 yıldır Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline doğru ortalık yine karışmaya başladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise dizinin kadrosuna veda eden bir ismin geri döndüğü ortaya çıktı. O isim ise Gökhan karakterini canlandıran Hasan Emre Avcı oldu.

Diziye Görkem'in abisi ve Çimen'in imam nikahlı kocası olarak dahil olan Gökhan karakterinin dizide gereğinden fazla kalması goygoy konusu olmuştu. Görkem'in çıkardığı yangında kardeşini ve babasını kaybetmesine rağmen diziye 1 sezon daha devam eden karakterin gidişi bir süre gündemden düşmemişti. Kızılcık Şerbeti'nin Gökhan'ı yeni bölümde dizi kadrosuna geri dönecek.