Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Olan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'ndan İlk Açıklama

Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2026 - 20:01

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hakkında, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında bulunan Sivrioğlu Türkiye'ye dönmüş ve ifade ile test vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yasaklı madde test sonucu negatif çıkan Somer Şef'ten ilk açıklama geldi.

2018 yılından bu yana MasterChef jürisi olarak ekranda izlediğimiz ünlü şef Somer Sivrioğlu, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verildiğinde yurt dışında olan Somer Sivrioğlu, kararın ardından Türkiye'ye geldi. Soruşturma kapsamında yasaklı madde testi yapılan Sivrioğlu'nun test sonuçları negatif çıktı.

Somer Sivrioğlu, test sonucunun ardından ilk açıklamayı yaptı.

Somer Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Devletimizin yürüttüğü soruşturma sürecinin hassasiyetine ve gizliliğine saygı gereği açıklama zamanını özenle belirledim.

Haberi alır almaz ilk fırsatta Avustralya'dan Türkiye'ye geldim. İfademi verdim, testlerim alındı ve 14 Nisan itibarıyla tüm işlemlerim tamamlandı.

Bugün resmi raporlarla da doğrulandığı üzere tüm test sonuçlarım negatif.

Bu süreçte yanımda olan ve bana güvenen herkese teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Somer Sivrioğlu'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
