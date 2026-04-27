Murat Övüç Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Konuştu: Oğluna ve Gelinine Servet Vetosu Geldi

Cezaevi sürecini tamamladıktan sonra ilk defa konuşan Övüç, oğlu ve gelininin harcamalarına dair detaylar verdi. Çalışarak biriktirdiği paraları oğluna sermaye olarak gönderdiğini ancak bu paranın iş yerine kişisel harcamalarda kullanıldığını söyledi. Gelini ve oğlunun parayı düzgün değerlendirmediğini öğrenince onlara verdiği desteği kestiğini açıkladı. Murat Övüç, oğluna karşı bir veto kararı aldığını ve bundan sonra para göndermeyeceğini ifade etti.

Avukatı ile görüşerek yasal bir süreç başlattığını söyleyen Övüç, servetine ihtiyati tedbir kararı koydurduğunu açıkladı ve son olarak ancak ölümünden sonra tüm servetinin oğluna geçebileceğini ekledi.