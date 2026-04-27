article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Murat Övüç Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Konuştu: Oğluna ve Gelinine Servet Vetosu Geldi

Murat Övüç Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Konuştu: Oğluna ve Gelinine Servet Vetosu Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 11:14

Murat Övüç, cezaevinden çıktıktan sonra ilk röportajını Sinem Yıldız’ın YouTube kanalı için verdi. Programda aile hayatına ve maddi durumuna dair bilgiler paylaşan Övüç, oğlu ve geliniyle yaşadığı sorunları anlattı. Birikimlerini korumak istediğini belirten ünlü isim, harcamalardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Aile içindeki para trafiğini durdurduğunu söyleyen Övüç, yasal yollara başvurduğunu belirtti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sinem Yıldız

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Övüç, Sinem Yıldız’ın YouTube’dan yayınlanan programına katılarak aile içindeki maddi krizden bahsetti.

Murat Övüç, Sinem Yıldız’ın YouTube’dan yayınlanan programına katılarak aile içindeki maddi krizden bahsetti.

Cezaevi sürecini tamamladıktan sonra ilk defa konuşan Övüç, oğlu ve gelininin harcamalarına dair detaylar verdi. Çalışarak biriktirdiği paraları oğluna sermaye olarak gönderdiğini ancak bu paranın iş yerine kişisel harcamalarda kullanıldığını söyledi. Gelini ve oğlunun parayı düzgün değerlendirmediğini öğrenince onlara verdiği desteği kestiğini açıkladı. Murat Övüç, oğluna karşı bir veto kararı aldığını ve bundan sonra para göndermeyeceğini ifade etti. 

Avukatı ile görüşerek yasal bir süreç başlattığını söyleyen Övüç, servetine ihtiyati tedbir kararı koydurduğunu açıkladı ve son olarak ancak ölümünden sonra tüm servetinin oğluna geçebileceğini ekledi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın