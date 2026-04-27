Murat Boz, Gülistan Doku İçin Şarkı Yazdı: Ağıtın Geliri Çocuklara Bağışlanacak

Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2026 - 17:58

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasının yeniden açılmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ve oğlu Mustafa Türkay Sonel cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gülistan Doku'nun kaybından etkilenen şarkıcı Murat Boz, Doku için şarkı hazırladı.

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybına dair soruşturma yeniden açıldı.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi ve oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı. Soruşturma derinlik kazanırken Gülistan Doku'nun kaybından etkilenen Murat Boz, Gülistan adında bir şarkı hazırladığını duyurdu.

Murat Boz, söz ve müziği kendisine ait olan Gülistan adlı şarkısının bir bölümünü yayınladı.

Ağıt olarak hazırlanan bestenin düzenlemesinin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu öğrenildi. Şarkının telif gelirinin tamamı Koruncuk (Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı'na bağışlanacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
