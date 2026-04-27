Final mi, Sezon Finali mi? Kızılcık Şerbeti'yle İlgili Tarih Netleşti

Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2026 - 20:43

Show TV ekranlarında dört sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti, özellikle ilk üç sezonuyla fırtına gibi esmişti. Cuma günlerinin tek hakimi olan Kızılcık Şerbeti, sezon başı kadroda yaşanan ayrılıklar, RTÜK incelemesi ve Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla güç kaybetti. Zirve takibini bırakmayan Kızılcık Şerbeti'nin final yapıp yapmayacağı merak edilirken 5. sezonla ilgili karar verildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dört sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezonlarda Yalı Çapkını'yla olan rekabetten galip gelmiş, uzun süre zirvede kalmıştı.

Sezon başında verilen bir fragmanın tepki çekmesinin ardından diziyle ilgili RTÜK inceleme başlatmış, ardından dizinin senaryosunda değişiklik yapılmıştı. Çok geçmeden pek çok oyuncu diziden ayrıldı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sezonun en güçlü yapımı olan Taşacak Bu Deniz'in Kızılcık Şerbeti'ne rakip olmasıyla birlikte zirvenin adı da değişmiş oldu.

Değişen başroller ve oyuncular ile reyting zirvesinin kaptırılmasının ardından "Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor?" sorusu gündeme geldi.

'Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, sezon finali mi yapacak?' 'Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman?' gibi izleyiciler arasında sıkça sorulan sorular sonunda yanıt buldu! Kızılcık Şerbeti 5. sezon onayını da aldı. Dizi, 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
