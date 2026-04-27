Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin ve Halef'tekine Benzer Hikaye: Yeni Dizide İlk Oyuncu Belli Oldu

Mercan Köşk adı verilen dizi için hazırlıklar başladı. Dizide rol alması kesinleşen ilk isim Mehmet Özgür oldu. Mehmet Özgür dizide Esved karakterine hayat verecek. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'de olduğu gibi Mercan Köşk'te de zoraki gerçekleşen bir evlilik sonrası yeşeren aşkı izleyeceğiz.

Mercan Köşk'te iki düşman aile arasında başlayan çatışmanın ardından evlenmek zorunda kalan Cemre ve Aras'ın zaman içinde birbirlerine büyük bir aşkla bağlanması konu alınacak. Dizi, programda bir değişiklik olmazsa eylül ayında yayınlanmaya başlayacak.