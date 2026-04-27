Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin ve Halef'tekine Benzer Hikaye: Yeni Dizide İlk Oyuncu Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2026 - 19:37

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Atv'de gelecek sezon başlayacak dizilerden bir tanesi duyuruldu. Mercan Köşk adı verilen dizinin yapımcısı ve ilk oyuncusu belli oldu. Dizinin konusu ise şimdiden ilgi çekti.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve erken final yapan Veliaht'ın yapımcısı, Atv'de yeni bir projeye hazırlanıyor.

Mercan Köşk adı verilen dizi için hazırlıklar başladı. Dizide rol alması kesinleşen ilk isim Mehmet Özgür oldu. Mehmet Özgür dizide Esved karakterine hayat verecek. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin'de olduğu gibi Mercan Köşk'te de zoraki gerçekleşen bir evlilik sonrası yeşeren aşkı izleyeceğiz.

Mercan Köşk'te iki düşman aile arasında başlayan çatışmanın ardından evlenmek zorunda kalan Cemre ve Aras'ın zaman içinde birbirlerine büyük bir aşkla bağlanması konu alınacak. Dizi, programda bir değişiklik olmazsa eylül ayında yayınlanmaya başlayacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
