Doğa’nın Kanunu Dizisine Finali Netleşen Kıskanmak Dizisinden Transfer!

Doğa’nın Kanunu dizisi, özgür ruhlu ve doğa aşığı bir genç olan Yaman ile zengin bir ailenin kızı olan Doğa’nın yıllara yayılan çekişmeli aşk hikayesini konu alacak. Hikaye, beş yıl önce bir iş görüşmesi sırasında Doğa'nın kaba tavırları nedeniyle büyük bir hüsran yaşayan Yaman'ın, Urla'ya yerleşerek kendine yeni bir hayat kurmasıyla başlayacak.