Zirvenin Sahibi Değişiyor: 26 Nisan Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 12:46

26 Nisan Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. TRT 1’de Teşkilat dizisinin yeni bölümü, Star TV’de ise Çirkin dizisinin yeni bölümü vardı. Reyting sonuçları pazar günleri için uzun süredir benzer bir şekilde ilerlerken Çirkin’in yayın hayatına başlamasıyla birlikte zirvede değişiklikler de yaşanmaya başladı. Peki ya geçtiğimiz akşam için tablo nasıl şekillendi? Gelin detaylara birlikte bakalım!

Teşkilat dizisi 26 Nisan Pazar günü Total grubunda 1. sıraya adını yazdırdı.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı Teşkilat TRT 1 ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Aksiyon dolu hikayesiyle seyircinin gönlünde taht kurmayı başaran yapım sezona başladığından beri her kategoride zirvede yer alıyordu. Bu sefer AB ve ABC1’de ikinci sıraya yerleşti.

Star TV’de yayınlanan Çirkin AB ve ABC1’de birinci oldu.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrolündeki dizi henüz yeni başlasa da ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta tüm kategorilerde birinciydi. Bu hafta ise AB ve ABC1’de zirvede yer aldı.

İşte 26 Nisan Pazar Gününün Reytingleri 👇

TOTAL

Teşkilat 5.86

Çirkin 5.75

AB

Çirkin 5.24

Teşkilat 3.79

ABC1

Çirkin 5.97

Teşkilat 5.36

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
