Survivor’dan Diskalifiye Edilmişti: Seren Ay’ın İlk Hamlesi Sevgilisini Engellemek Oldu

Yarışmadan resmi olarak ayrılan Seren Ay, Dominik’ten ayrılıp telefonuna kavuşur kavuşmaz sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir hamle yaptı. Genç yarışmacı, ilk iş olarak sevgilisini Instagram hesabından engelledi ve birlikte oldukları tüm kareleri profilinden kaldırdı.

Sevgilisinin Acun Medya ekibine gönderdiği tehdit içerikli mesajlar ada konseyinde ifşa edilince, Seren Ay özel hayatının bu şekilde gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirterek yarışmayı bırakmak istediğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise bu durumu 'rezalet' olarak nitelendirerek, Seren Ay'ın nişanlısının tavırlarına sert tepki göstermiş ve 'Bizi başkalarıyla karıştırmasın' uyarısında bulunmuştu.