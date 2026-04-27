Survivor’dan Diskalifiye Edilmişti: Seren Ay’ın İlk Hamlesi Sevgilisini Engellemek Oldu

Survivor’dan Diskalifiye Edilmişti: Seren Ay’ın İlk Hamlesi Sevgilisini Engellemek Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 11:33

Survivor 2026 yarışmasında geçtiğimiz gün yaşanan fiziksel kavga ve sonrasındaki diskalifiye kararı, adadaki dengeleri tamamen değiştirdi. Yarışmacı Lina ile girdiği sert tartışma neticesinde Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan gönderilen Seren Ay Çetin, hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Genç yarışmacının ilk işi özel hayatında radikal bir karar almak oldu. Gelin detaylara geçelim…

Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 macerası, Lina ile yaşadığı kavga sebebiyle düzenlenen acil durum konseyinde Acun Ilıcalı’nın diskalifiye kararıyla noktalandı.

Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 macerası, Lina ile yaşadığı kavga sebebiyle düzenlenen acil durum konseyinde Acun Ilıcalı’nın diskalifiye kararıyla noktalandı.

Yarışmadan resmi olarak ayrılan Seren Ay, Dominik’ten ayrılıp telefonuna kavuşur kavuşmaz sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir hamle yaptı. Genç yarışmacı, ilk iş olarak sevgilisini Instagram hesabından engelledi ve birlikte oldukları tüm kareleri profilinden kaldırdı.

Sevgilisinin Acun Medya ekibine gönderdiği tehdit içerikli mesajlar ada konseyinde ifşa edilince, Seren Ay özel hayatının bu şekilde gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirterek yarışmayı bırakmak istediğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise bu durumu 'rezalet' olarak nitelendirerek, Seren Ay'ın nişanlısının tavırlarına sert tepki göstermiş ve 'Bizi başkalarıyla karıştırmasın' uyarısında bulunmuştu.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
