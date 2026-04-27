Survivor Seren Ay Çetin Diskalifiye mi Oldu? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde Kararını Açıkladı

26 Nisan tarihli yayında, iki yarışmacı arasındaki sözlü atışma kontrol edilemez bir saldırı girişimine dönüştü. Acun Ilıcalı, kuralların ihlal edilmesi üzerine vakit kaybetmeden acil durum konseyini toplayarak kararı bizzat açıkladı. İlk etapta Ünlüler takımından Murat Arkın, Mert Nobre ve Can Berkay, Seren Ay’ın gitmesi yönünde oy kullandı. Sercan Yıldırım ve Bayhan da şiddet olayları nedeniyle arkadaşlarına veda edilmesi gerektiğini savundu. Buna karşılık Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş, takımdaki güç dengesini korumak adına Seren Ay’ın kalması için destek verdi.