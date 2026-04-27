Survivor Seren Ay Çetin Diskalifiye mi Oldu? Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyinde Kararını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 08:35

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında finale doğru gidilirken ekranlara gelen son bölüm, izleyicileri büyük bir soru işaretiyle baş başa bıraktı. Adadaki gerilimin bir an bile düşmediği Dominik’te, Seren Ay Çetin ile Lina arasında yaşananlar tüm sınırların aşılmasına neden oldu. Yaşanan sert tartışmanın ardından Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyini toplaması, 'Seren Ay diskalifiye mi oldu?' sorusunu gündeme taşıdı. Gelin detaylara geçelim…

Survivor 2026’da 16. haftanın sonuna gelinirken, Seren Ay Çetin’in Lina ile girdiği fiziksel temaslı kavga "diskalifiye mi oldu?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

26 Nisan tarihli yayında, iki yarışmacı arasındaki sözlü atışma kontrol edilemez bir saldırı girişimine dönüştü. Acun Ilıcalı, kuralların ihlal edilmesi üzerine vakit kaybetmeden acil durum konseyini toplayarak kararı bizzat açıkladı. İlk etapta Ünlüler takımından Murat Arkın, Mert Nobre ve Can Berkay, Seren Ay’ın gitmesi yönünde oy kullandı. Sercan Yıldırım ve Bayhan da şiddet olayları nedeniyle arkadaşlarına veda edilmesi gerektiğini savundu. Buna karşılık Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş, takımdaki güç dengesini korumak adına Seren Ay’ın kalması için destek verdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seren Ay’ın Lina’ya yönelik saldırı girişimi ve ağır küfürleri nedeniyle diskalifiye edildiği duyuruldu.

Ilıcalı, fiziksel şiddetin Survivor disiplinine aykırı olduğunu belirterek bu kararın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Kesin kararın ardından Seren Ay Çetin’in 16 hafta süren zorlu ada yolculuğu resmen son bulmuş oldu.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
