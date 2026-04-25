Ünlü Oyuncu, Star TV'nin Urla'da Çekilecek Yaz Dizisine Dahil Oldu

Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2026 - 15:42

Star TV, Kanal D'nin 'Daha 17' adlı yaz dizisinin ardından 'Doğa'nın Kanunu'nu duyurarak müthiş bir hamlede bulundu. Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerde yer alacağı yaz dizisinin çekimleri için hazırlıklar başlarken Birsen Altuntaş, dizi kadrosuna ünlü bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğa'nın Kanunu'nun kadrosu tamamlanıyor.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrol oyuncusu olduğu Doğa'nın Kanunu dizisinin çekimlerinin önümüzdeki günlerde Urla'da başlaması planlanıyor. Yaz dizisi olarak ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken Birsen Altuntaş, ünlü oyuncunun dizi kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, yaz dizisi Doğa'nın Kanunu'na dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hakan Yılmaz, dizide Özge Yağız'ın canlandıracağı Doğa'nın babası Hulusi karakteriyle karşımıza çıkacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
