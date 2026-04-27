article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahipsizler Dizisinden Transfer: NOW Ekranlarında Başlayacak Ömür Usta’ya Yeni İsim Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 09:35

Televizyon dünyasının merakla beklediği yeni projelerden biri olan Ömür Usta için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kadroya dahil olan isimler heyecan yaratıyor. Ay Yapım imzasıyla NOW kanalında izleyiciyle buluşacak olan yapım, usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu dizi, yaz aylarında sete çıkarak çekim maratonuna resmen başlayacak. Oyuncu seçimlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğü projede, özellikle genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biriyle anlaşma sağlandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ay Yapım’ın NOW için hazırladığı ve Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstleneceği Ömür Usta dizisinde kadro netleşmeye başladı.

Çağla Kızılelma’nın kaleminden çıkan senaryoda, bir sabah ekmek almak için evden çıkıp kaybolan bir babanın ardından kalan ailenin dramı anlatılacak. Nurgül Yeşilçay’ın hayat verdiği Ömür’ün, hem kayınvalidesi hem de çocuklarıyla birlikte verdiği hayat mücadelesi dizinin ana aksını oluşturacak.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı projeye, son olarak Sahipsizler dizisinde rol alan Enes Koçak dahil oldu.

İmza aşamasında olduğu öğrenilen Enes Koçak, dizide tıp fakültesi öğrencisi olan Mete karakterine hayat verecek. Mete, mahalle kültüründe yetişmiş, ailesine bağlı ancak hayatını değiştirmek için tıp eğitimi alan azimli bir genç olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay, geçim sıkıntısıyla boğuşan ve ailesi için mücadele eden Ömür Usta karakterini canlandırırken, Enes Koçak onun oğlu rolünde yer alacak. Dizinin diğer önemli karakteri olan Nevra’yı ise başarılı oyuncu Gonca Vuslateri üstlenecek. Mete'nin hikayedeki en büyük çatışması, Nevra ve Tunç’un kızları İpek ile olan ilişkisi üzerinden şekillenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın