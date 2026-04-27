Sahipsizler Dizisinden Transfer: NOW Ekranlarında Başlayacak Ömür Usta’ya Yeni İsim Katıldı

İmza aşamasında olduğu öğrenilen Enes Koçak, dizide tıp fakültesi öğrencisi olan Mete karakterine hayat verecek. Mete, mahalle kültüründe yetişmiş, ailesine bağlı ancak hayatını değiştirmek için tıp eğitimi alan azimli bir genç olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay, geçim sıkıntısıyla boğuşan ve ailesi için mücadele eden Ömür Usta karakterini canlandırırken, Enes Koçak onun oğlu rolünde yer alacak. Dizinin diğer önemli karakteri olan Nevra’yı ise başarılı oyuncu Gonca Vuslateri üstlenecek. Mete'nin hikayedeki en büyük çatışması, Nevra ve Tunç’un kızları İpek ile olan ilişkisi üzerinden şekillenecek.