Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Milyonluk Soru Açıldı

Yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruya kadar gelerek büyük ödül olan 1 milyon TL'ye çok yaklaştı. Kendisine yöneltilen İstanbul coğrafyasıyla ilgili soruda doğru tercihi yapan Barkın Kenet, milyoner olma yolundaki engeli aştı. 'Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?' sorusuna 'Büyükçekmece' yanıtını vererek milyonluk soruyu görme hakkı kazandı.