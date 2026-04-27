Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Milyonluk Soru Açıldı

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Milyonluk Soru Açıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 13:36

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde milyonluk ödül heyecanına sahne oldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada, bir yarışmacının gösterdiği başarı tansiyonu yükseltti. İlk aşamaları hızla geçen yarışmacı, milyonluk soruyu açtırdı. Gelin detaylara geçelim…

Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümüne katılan Barkın Kenet, baraj sorularını başarılı bir şekilde tamamlayarak üst basamaklara tırmandı.

Kim Milyoner Olmak İster’in bu haftaki bölümüne katılan Barkın Kenet, baraj sorularını başarılı bir şekilde tamamlayarak üst basamaklara tırmandı.

Yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruya kadar gelerek büyük ödül olan 1 milyon TL'ye çok yaklaştı. Kendisine yöneltilen İstanbul coğrafyasıyla ilgili soruda doğru tercihi yapan Barkın Kenet, milyoner olma yolundaki engeli aştı. 'Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?' sorusuna 'Büyükçekmece' yanıtını vererek milyonluk soruyu görme hakkı kazandı.

Barkın Kenet’in bu başarısının hemen ardından Milyoner’de 1 milyonluk soru açıldı.

Barkın Kenet’in bu başarısının hemen ardından Milyoner’de 1 milyonluk soru açıldı.

Milyonluk soruda yarışmacının karşısına Türk spor tarihini ilgilendiren teknik bir soru çıktı. Yarışmacıya, 'Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta 'hat trick' yapan ilk futbolcu hangisidir?' sorusu yöneltildi.  1 milyon TL değerindeki bu sorunun açılmasıyla birlikte Milyoner stüdyosunda büyük bir heyecan yaşandı. Sorunun cevabı konusunda tereddüt yaşayan Barkın Kenet, çekilme kararı aldı ve 500 bin TL ödülle ayrıldı.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
