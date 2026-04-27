article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğukan Güngör’lü Haysiyet Dizisinin Kadrosuna Usta Oyuncu Transferi!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.04.2026 - 14:20

Kanal D’nin yeni yayın dönemi için hazırladığı Haysiyet isimli dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Süreç Film tarafından hazırlanan projenin teknik ekibi ve oyuncu seçimleri üzerine çalışmalar sürüyor. Dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken senaryosunu ise Leyla Uslu Oter kaleme alıyor. Yapımın kadrosuna daha önce dahil olan genç isimlerin yanına tecrübeli bir aktör eklendi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süreç Film’in Kanal D ekranları için hazırlıklarını yürüttüğü Haysiyet dizisinde başrol Doğukan Güngör olmuştu.

Dizinin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken diğer roller için oyuncu görüşmeleri de sürdürülüyor. Kanal D’nin yeni sezon içerikleri arasında yer alan Haysiyet, aile bağlarını ve haysiyet kavramını işleyecek. Başrolde Doğukan Güngör’e Elifcan Ongurlar eşlik edecek.

Doğukan Güngör ve Elifcan Ongurlar gibi isimlerin ardından kadroya katılan yeni isim Reha Özcan oldu.

Tecrübeli aktör, modern bir Yaprak Dökümü hikayesi olarak tasarlanan yapımda Haluk karakterini canlandıracak. Reha Özcan, senaryodaki başrol karakterlerinden biri olan Simay’ın babası rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın