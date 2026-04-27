İptallerden Sonra Reytinglerde Sert Düşüşler Yaşandı, Lider Değişti: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta birinci olan Kanal D bu kez ikinci sıraya düştü. 3. sırada Atv, 4. sırada NOW TV, 5. sırada Star TV, 6. sırada TV8, 7. sırada ise Show TV yer aldı.

Sert düşüşlerin ısınan havalarla doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren reyting uzmanı, bu haftayla ilgili şu açıklamada bulundu:

'Havaların ısınmasıyla birlikte perşemben bu yana üç gündür ciddi düşüşler gözleniyor. 23 Nisan tatili ve Atv'deki maçın etkisiyle bu düşüş perşembe günü daha sert hissedildi. Önümüzdeki hafta da benzer şekilde düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. Bu tabloda sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte hikaye yorgunluğunun da etkili olduğunu düşünüyorum.

Pazar günü Trt 1 dizisi Teşkilat yayına ara verirken, günün tek dizisi olan Çirkin 1,54 puanlık artışla 6,78 reyting'e ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Kim Milyoner Olmak İster de benzer şekilde 1,11 puan artış kaydetti.

Show Tv'nin yeni dizisi Delikanli, üçüncü bölümünde de halef artararak 4 reyting barajını aştı. Günün lider dizisi Uzak Şehir yayın hayatına rağmen 10,55 reyting'le zirvede yerini korurken, Trt 1 dizisi Cennetin Çocukları yeni durumunun ikinci bölümünde yayın hayatını sürdürerek 4,44 reyting'e artarak 3,94 reyting'e yükseldi.

Salı günü Konyaspor-Fenerbahçe Türkiye Kupası karşılaşması 9,75 reyting'le günün açık ara lideri oldu. Atv dizisi A.b.i. maç nedeniyle yayına ara verirken, Kiskanmak halif artışla 4,53 reyting'e ulaşarak geçen haftaya kıyasla en çok izlenen dizi oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı ise yarım puan düşüşle 4,44 reyting'e geriledi.

Çarşamba günü de Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması 9,87 reyting'le zirveye yerleşti. Günün lider dizisi Yeraltı 1,16 puan çıkış beklerken Eşref Rüya ise 0,46 puan düşüşle yayınlandı. Kuruluş Osman maç nedeni yayına ara verdi.

23 Nisan tatilinde denk gelen sıcak havaların etkisiyle perşembe akşamı sokakların dolu olması nedeniyle de yansıdı. Taşacak Bu Deniz 1,45, Halef: Köklerin Çağrısı ise 0,58 puan gerilerken, aynı gün oynarken Beşiktaş maçı 6 reyting'in üzerine çıktı.

Sıcak hava etkisi cuma ve cumartesi günlerine de sürdü. Taşacak Bu Deniz 1,17, Kızılcık Şerbeti ise 1,78 puan düşüş yaşarken, cumartesi günü Güller ve Günahlar 0,68, Gönül Dağı ise 0,42 puan geriledi.'