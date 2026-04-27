Fenerbahçe'de Tedesco'nun Ardından Adaylar Belli Olmaya Başladı

Onur Çubukçu, Fenerbahçe’de bundan sonraki sürece ilişkin kulis bilgilerini de paylaştı.

“Şu an resmi bir seçim kararı yok ama kulislerde seçim yapılacağı konuşuluyor. Artık adaylar tartışılacak. Hakan Safi ve Barış Göktürk’ün yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar’ın da son haftalarda seçim çalışmalarına başladığını söyleyebiliriz.”

Mevcut başkan Sadettin Saran hakkında da değerlendirmede bulunan Çubukçu, “Sadettin Saran aday olacak mı olmayacak mı net değil ama benim tahminim aday olarak seçime girmek isteyeceği yönünde.” ifadelerini kullandı.