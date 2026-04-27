Fenerbahçe'de Tedesco'nun Ardından Adaylar Belli Olmaya Başladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 23:55

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile Sportif Direktör Devin Özek’in görevlerine son verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından kulüpte yeni teknik yapılanma ve olası seçim süreci gündeme geldi.

beIN SPORTS muhabiri Onur Çubukçu, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünden yaptığı yayında süreci aktardı.

Çubukçu, Tedesco’nun yanı sıra Sportif Direktör Devin Özek ve yardımcısı Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığını, kararın başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantının ardından alındığını belirtti.

Tedesco sonrası adaylar da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de kongre süreci de merakla bekleniyor.

Onur Çubukçu, Fenerbahçe’de bundan sonraki sürece ilişkin kulis bilgilerini de paylaştı.

“Şu an resmi bir seçim kararı yok ama kulislerde seçim yapılacağı konuşuluyor. Artık adaylar tartışılacak. Hakan Safi ve Barış Göktürk’ün yanı sıra Mehmet Ali Aydınlar’ın da son haftalarda seçim çalışmalarına başladığını söyleyebiliriz.”

Mevcut başkan Sadettin Saran hakkında da değerlendirmede bulunan Çubukçu, “Sadettin Saran aday olacak mı olmayacak mı net değil ama benim tahminim aday olarak seçime girmek isteyeceği yönünde.” ifadelerini kullandı.

Adaylar arasında iki tanıdık isim var.

Onur Çubukçu, Fenerbahçe’de teknik direktörlük planına dair kısa vadeli senaryoyu da paylaştı.

“Benim tahminim kalan haftalarda takım Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak. Yeni teknik direktör kararını ise seçimden sonra gelecek başkan verecektir.”

Çubukçu ayrıca, teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerinin öne çıktığını, şu an için farklı bir adayın gündemde olmadığını ifade etti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
