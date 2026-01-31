Sevgili Başak, Şubat ayında gökyüzü senin için bir dizi etkileyici olayla dolu! Özellikle de 26 Şubat'ta, merakla beklediğimiz Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte, ilişkiler ve ortaklıklar alanında daha önce çözüldüğünü düşündüğün bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Bu durum, geçmişte karşılaştığın ve çözüm bulduğunu düşündüğün bazı meselelerin, belki de biraz daha farklı bir bakış açısıyla tekrar ele alınmasını gerektirebilir.

Şubat ayı, bu tür meselelerin düzeltilmesi ve netleştirilmesi için mükemmel bir zaman olabilir. Ayrıca, bu ayın en ilgi çekici olaylarından biri de Merkür'ün Balık burcuna geçişi olacak. Bu geçiş, sana kontrol etme isteğini biraz gevşetmeni öneriyor. Her şeyi planlamak ve kontrol etmek yerine, bazı durumları akışına bırakmanın düşündüğünden daha iyi sonuçlar getirebileceğini gösteriyor. İş birliklerinde, sezgilerine güvenmek ve içgüdülerini takip etmek, başarının anahtarı olabilir. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…