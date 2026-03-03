Taşacak Bu Deniz’in Başrolü Ulaş Tuna Astepe’nin Şarkı Söylediği Anlar Beğeni Aldı

Yeni bölümlerle birlikte her hafta nabızlar yükseliyor. Henüz yeni başlayan dizilerden olsa da sezondaki diğer yapımlara kıyasla güçlü bir çıkış yakalayan Taşacak Bu Deniz, sabit bir izleyici kitlesine sahip. Aynı zamanda sosyal medyada da etkili bir hayran grubu var. Bu nedenle diziden, setten ya da oyunculardan gelen paylaşımlar anında etkileşimlerin odağı oluyor.

Bugünün virali ise ekibin bir araya gelerek karlı dağların manzarasında şarkı söylediği anlar. Gelin birlikte görelim…