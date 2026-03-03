Taşacak Bu Deniz’in Başrolü Ulaş Tuna Astepe’nin Şarkı Söylediği Anlar Beğeni Aldı
TRT 1’in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı dizi yeni bölümlerinin yayınlandığı her cuma reyting listelerinde birinci oluyor. Şimdiyse dizinin sevilen oyuncularının set arası şarkı söyledikleri anlar sosyal medyada viral oldu.
Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başlıca rolleri paylaştığı dizi Koçari ve Furtuna ailelerinin hesaplaşmaların konu alıyor.
İşte o anlar 👇
