Taşacak Bu Deniz’in Başrolü Ulaş Tuna Astepe’nin Şarkı Söylediği Anlar Beğeni Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.03.2026 - 09:29

TRT 1’in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı dizi yeni bölümlerinin yayınlandığı her cuma reyting listelerinde birinci oluyor. Şimdiyse dizinin sevilen oyuncularının set arası şarkı söyledikleri anlar sosyal medyada viral oldu.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın başlıca rolleri paylaştığı dizi Koçari ve Furtuna ailelerinin hesaplaşmaların konu alıyor.

Yeni bölümlerle birlikte her hafta nabızlar yükseliyor. Henüz yeni başlayan dizilerden olsa da sezondaki diğer yapımlara kıyasla güçlü bir çıkış yakalayan Taşacak Bu Deniz, sabit bir izleyici kitlesine sahip. Aynı zamanda sosyal medyada da etkili bir hayran grubu var. Bu nedenle diziden, setten ya da oyunculardan gelen paylaşımlar anında etkileşimlerin odağı oluyor.

Bugünün virali ise ekibin bir araya gelerek karlı dağların manzarasında şarkı söylediği anlar. Gelin birlikte görelim…

İşte o anlar 👇

