Bakan Yılmaz Tunç Boşanma Üzerine Tavsiyeler Veren Avukat Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı
İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Perihan İlkedemir’in, Instagram ve TikTok üzerinden paylaştığı videolarda özellikle kadınlara yönelik hazırladığı reklam içerikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermediği” gerekçesiyle Perihan İlkedemir hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat Perihan İlkedemir’in sosyal medyada gündem olan paylaşımı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündem olan avukat hakkında açıklamada bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın