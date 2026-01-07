onedio
Bakan Yılmaz Tunç Boşanma Üzerine Tavsiyeler Veren Avukat Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

Yılmaz Tunç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 09:00

İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Perihan İlkedemir’in, Instagram ve TikTok üzerinden paylaştığı videolarda özellikle kadınlara yönelik hazırladığı reklam içerikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermediği” gerekçesiyle Perihan İlkedemir hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Avukat Perihan İlkedemir’in sosyal medyada gündem olan paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündem olan avukat hakkında açıklamada bulundu.

'Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğunu; avukatın ise yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini açıkça vurgular.

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluk; avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni de güçlendirmeyi gerektirir.

Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum; toplumun adalete olan inancına zarar verir.

Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini; avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas alır. Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda; avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar.

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
