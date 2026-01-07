onedio
Türkiye Yalancı Baharın Etkisinde: Cuma Günü Tüm Hava Sistemi Değişecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 08:27

Türkiye’de hava sıcaklıkları bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. 9 Ocak Cuma günü ise sıcaklıklar Türkiye genelinde hızla düşecek. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 0 dereceye yaklaşacağı tahmin edilirken, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde 50’den fazla kentte kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. 10 Ocak Cumartesi, hafta sonunun ilk gününde ise sıcaklıkların yeniden yükseleceği öngörülüyor.

Bugün hava nasıl, kar var mı?

Türkiye’de bugün Marmara Bölgesi’nde yağmur etkili olacak. Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ayrıca Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) rüzgâr esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar ne zaman yağacak?

Türkiye’de 9 Ocak Cuma günü kar yağışlı hava sistemi etkili olacak. Sıcaklıklar hızla düşecek ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kar yağışı görülecek. Meteoroloji verilerine göre, 9 Ocak Cuma günü yurt genelinde 50’den fazla kentte kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle kar yağışının Ankara, Konya ve Kayseri hattında yoğun şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

7 Ocak Çarşamba Hava Durumu

8 Ocak Perşembe Hava Durumu

9 Ocak Cuma Hava Durumu

10 Ocak Cumartesi Hava Durumu

11 Ocak Pazar Hava Durumu

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
