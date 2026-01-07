Türkiye Yalancı Baharın Etkisinde: Cuma Günü Tüm Hava Sistemi Değişecek

Türkiye’de bugün Marmara Bölgesi’nde yağmur etkili olacak. Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ayrıca Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) rüzgâr esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.