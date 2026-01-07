Gece Yarısı Açıklandı: Cumhurbaşkanı Kararıyla 19 Şehrin Valisinin Görev Yeri Değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Valilik Kararnamesine göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilde valiler değişti.
Geçtiğimiz hafta DAEŞ terör örgütüyle girilen çatışmada 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'nın Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilen valiler arasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, 7 vali merkeze çekilirken, 19 valilikte görev değişikliği oldu.
