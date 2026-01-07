onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gece Yarısı Açıklandı: Cumhurbaşkanı Kararıyla 19 Şehrin Valisinin Görev Yeri Değiştirildi

Gece Yarısı Açıklandı: Cumhurbaşkanı Kararıyla 19 Şehrin Valisinin Görev Yeri Değiştirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.01.2026 - 07:29 Son Güncelleme: 07.01.2026 - 07:31

Resmi Gazete'de yayımlanan Valilik Kararnamesine göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilde valiler değişti. 

Geçtiğimiz hafta DAEŞ terör örgütüyle girilen çatışmada 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'nın Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilen valiler arasında

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, 7 vali merkeze çekilirken, 19 valilikte görev değişikliği oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, 7 vali merkeze çekilirken, 19 valilikte görev değişikliği oldu.

Buna göre, Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli ve Trabzon valileri merkeze atandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valiliğine, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Murat Duru ise Aksaray Valiliğine atanan isimler oldu.

Geçtiğimiz hafta DAEŞ terör örgütüyle girilen çatışmada 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'nın Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilen valiler arasında bulunuyor. Kaya'nın yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.

Karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı ve İzmir İl Müdürlüğü'ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın İl Müdürlüğü'ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Müfettiş Ersoy İşleyen Başmüfettişliğe getirildi.

Ticaret Bakanlığında ise Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı.

Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'ne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim Akbaş ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'ne Kayahan Topal atandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın