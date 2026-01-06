Deneyimsiz Bir Çalışan Adayının Taleplerini Paylaşan İşveren Tartışma Yarattı

Bir işveren kendisine gelen bir çalışan adayının taleplerini paylaştı. Çalışan adayının taleplerini fazla bulan işveren maaş ve yan hakları fazla bularak gençlerin iş kriterlerini beğenmediğini ve deneyimlerine göre 'çok şey' istediklerini savundu. Ancak bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından destek alsa da genellikle tepkiyle karşılaştı.