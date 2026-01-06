onedio
Deneyimsiz Bir Çalışan Adayının Taleplerini Paylaşan İşveren Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.01.2026 - 23:09

Bir işveren kendisine gelen bir çalışan adayının taleplerini paylaştı. Çalışan adayının taleplerini fazla bulan işveren maaş ve yan hakları fazla bularak gençlerin iş kriterlerini beğenmediğini ve deneyimlerine göre 'çok şey' istediklerini savundu. Ancak bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından destek alsa da genellikle tepkiyle karşılaştı.

Son yıllarda genç işsizliği kavramının yanına bir de ev genci kavramı eklendi.

Piyasadaki zorlu şartlar, istihdamın kısıtlı olması ve geri dönüş alınamayan başvurular nedeniyle pek çok genç iş aramayı bırakıyor ve geliri olmadan ailesinin yanında yaşamaya devam ediyor. Pek çok genç piyasada teklif edilen rakamlara çalışmanın değmediğini düşünüyor. Özellikle de maaşlarla kiraya bile çıkılmayacağını vurguluyor.

Tabii bu tartışmalar sosyal medyaya da yansıdı.

Bir paylaşımda da çalışmalarına değecek para kazanılmadığını ve bu yüzden çareyi aile evinde buldukları anlatıldı.

Ancak bir işveren kendisine gelen başvurudan genç çalışan adaylarının gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi.

Tabii tepkiler de geldi.

