Deneyimsiz Bir Çalışan Adayının Taleplerini Paylaşan İşveren Tartışma Yarattı
Bir işveren kendisine gelen bir çalışan adayının taleplerini paylaştı. Çalışan adayının taleplerini fazla bulan işveren maaş ve yan hakları fazla bularak gençlerin iş kriterlerini beğenmediğini ve deneyimlerine göre 'çok şey' istediklerini savundu. Ancak bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından destek alsa da genellikle tepkiyle karşılaştı.
Son yıllarda genç işsizliği kavramının yanına bir de ev genci kavramı eklendi.
Tabii bu tartışmalar sosyal medyaya da yansıdı.
Ancak bir işveren kendisine gelen başvurudan genç çalışan adaylarının gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi.
Tabii tepkiler de geldi.
