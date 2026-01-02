X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a "Soyundurma" Özelliği Gelmesi Tartışma Yarattı

X'in yapay zeka asistanı Grok uygulamaya tamamen entegre olarak çalışmasıyla en çok kullanılan AI modellerden biri oldu. Bir paylaşımının analizinin yapılması veya o paylaşım hakkında bilgi vermesi istenen Grok'un bir yüzü ise tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar fotoğrafların altında Grok'a komut vererek o fotoğraftaki kişilerin bikinili veya mayolu hallerini çıkarmaya başladı. Tabii geçtiğimiz aylarda ırkçılık, hakaret gibi konularla da tepkileri üzerine toplayan yapay zeka modeli etik tartışmaları da beraberinde getirdi.