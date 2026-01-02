onedio
X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a "Soyundurma" Özelliği Gelmesi Tartışma Yarattı

X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a "Soyundurma" Özelliği Gelmesi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2026 - 09:38

X'in yapay zeka asistanı Grok uygulamaya tamamen entegre olarak çalışmasıyla en çok kullanılan AI modellerden biri oldu. Bir paylaşımının analizinin yapılması veya o paylaşım hakkında bilgi vermesi istenen Grok'un bir yüzü ise tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar fotoğrafların altında Grok'a komut vererek o fotoğraftaki kişilerin bikinili veya mayolu hallerini çıkarmaya başladı. Tabii geçtiğimiz aylarda ırkçılık, hakaret gibi konularla da tepkileri üzerine toplayan yapay zeka modeli etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Grok bir süredir verilen komutlarla insanları soyundurmaya başladı.

Grok bir süredir verilen komutlarla insanları soyundurmaya başladı.
Tabii son zamanlarda bu özellik pek çok kişiyi rahatsız etti.

Tabii son zamanlarda bu özellik pek çok kişiyi rahatsız etti.
Oyuncu Giray Altınok bile durumdan şikayetçiydi.

Oyuncu Giray Altınok bile durumdan şikayetçiydi.
Bazıları bunun neden yasadışı olmadığını sordu.

Bazıları bunun neden yasadışı olmadığını sordu.
Tabii işin etik kısmı da masaya yatırıldı.

Tabii işin etik kısmı da masaya yatırıldı.
Özellikle bir paylaşımda Grok'un reşit olmayan bireylere de aynı uygulamayı yapması tepkilere neden oldu. Uygulamanın medya sekmesi kapatıldı.

Pek çok kişi yetkililerden bir yanıt bekledi.

Pek çok kişi yetkililerden bir yanıt bekledi.
Ancak X'in sahibi Elon Musk'ın kendisine yapılan bir bikinili görseli beğenmesi ve bunu paylaşması ünlü girişimcinin konudan rahatsız olmadığını gösterdi.

Peki bu durumdan nasıl kaçınılır?

Peki bu durumdan nasıl kaçınılır?

Bu durumdan kaçınmak için ayarlardan X'in Grok ile olan deneyimini kişiselleştirmeye izin ver sekmesini kapatması gerekiyor.

Grok daha önce küfür skandalıyla da gündeme gelmişti.

