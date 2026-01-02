X'in Yapay Zeka Asistanı Grok'a "Soyundurma" Özelliği Gelmesi Tartışma Yarattı
X'in yapay zeka asistanı Grok uygulamaya tamamen entegre olarak çalışmasıyla en çok kullanılan AI modellerden biri oldu. Bir paylaşımının analizinin yapılması veya o paylaşım hakkında bilgi vermesi istenen Grok'un bir yüzü ise tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar fotoğrafların altında Grok'a komut vererek o fotoğraftaki kişilerin bikinili veya mayolu hallerini çıkarmaya başladı. Tabii geçtiğimiz aylarda ırkçılık, hakaret gibi konularla da tepkileri üzerine toplayan yapay zeka modeli etik tartışmaları da beraberinde getirdi.
Grok bir süredir verilen komutlarla insanları soyundurmaya başladı.
Tabii son zamanlarda bu özellik pek çok kişiyi rahatsız etti.
Oyuncu Giray Altınok bile durumdan şikayetçiydi.
Bazıları bunun neden yasadışı olmadığını sordu.
Tabii işin etik kısmı da masaya yatırıldı.
Pek çok kişi yetkililerden bir yanıt bekledi.
Peki bu durumdan nasıl kaçınılır?
