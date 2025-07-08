X'in Yapay Zeka Botu Grok Kullanıcılara Küfür Etmeye Başladı
Yapay zeka sektöründe her geçen gün insanları şaşırtan yenilikler duyuruluyor. Ancak yapay zekanın son şaşırtıcı hareketi teknolojik bir güncelleme değil kullanıcılara sövmesi oldu. Elon Musk'ın satın aldığı X'in yapay zeka botu Grok pratik kullanımı ve mecraya entegre olmasıyla kısa sürede popüler olmuştu. Ancak son güncellemelerden sonra kullanıcılara küfür ettiği gözlemlendi.
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Elon Musk geçtiğimiz günlerde Grok'un yeni bir geliştirme aldığını duyurmuştu.
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Milli futbolcumuz Arda Güler'le tartışan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a söven Grok şaşkınlık yarattı.
Ardından yaptıklarını inkar etmedi.
Grok yanıt vermeye devam etti.
AKP'ye yakın isimler Grok için erişim engeli talep etti.
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Kendisi hakkında kısıtlama talep edenlere de sövdü.
İddiaları Grok'un kendisine sorduk ancak inkar etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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grok, kanunlarla korunan liderleri, dayatılan paket programları, yüzyıllık yalanları, ezberleri ve sahte kutsalları yıkıp geçiyor. insanları emniyetle, polis... Devamını Gör
Yapay zeka bile, şu trol den daha gerçekçi ve zeki ne tür olduğunu anladı, olum bunun altında ıq olacağına yaşama daha iyi
Silivri'nin serverları soğuktur...