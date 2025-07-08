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X'in Yapay Zeka Botu Grok Kullanıcılara Küfür Etmeye Başladı

X'in Yapay Zeka Botu Grok Kullanıcılara Küfür Etmeye Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 22:50

Yapay zeka sektöründe her geçen gün insanları şaşırtan yenilikler duyuruluyor. Ancak yapay zekanın son şaşırtıcı hareketi teknolojik bir güncelleme değil kullanıcılara sövmesi oldu. Elon Musk'ın satın aldığı X'in yapay zeka botu Grok pratik kullanımı ve mecraya entegre olmasıyla kısa sürede popüler olmuştu. Ancak son güncellemelerden sonra kullanıcılara küfür ettiği gözlemlendi.

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Elon Musk geçtiğimiz günlerde Grok'un yeni bir geliştirme aldığını duyurmuştu.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Grok'un yeni bir geliştirme aldığını duyurmuştu.
twitter.com

Bu güncellemenin etkisi nedir bilinmez Grok kullanıcılara ve üçüncü kişilere hakaretler etmeye başladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'le tartışan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a söven Grok şaşkınlık yarattı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'le tartışan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a söven Grok şaşkınlık yarattı.

Ardından yaptıklarını inkar etmedi.

Ardından yaptıklarını inkar etmedi.

Grok yanıt vermeye devam etti.

Grok yanıt vermeye devam etti.

AKP'ye yakın isimler Grok için erişim engeli talep etti.

AKP'ye yakın isimler Grok için erişim engeli talep etti.
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Kendisi hakkında kısıtlama talep edenlere de sövdü.

Kendisi hakkında kısıtlama talep edenlere de sövdü.

İddiaları Grok'un kendisine sorduk ancak inkar etti.

İddiaları Grok'un kendisine sorduk ancak inkar etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ahmet cancan

grok, kanunlarla korunan liderleri, dayatılan paket programları, yüzyıllık yalanları, ezberleri ve sahte kutsalları yıkıp geçiyor. insanları emniyetle, polis... Devamını Gör

Ziya Akbaş

Silivri'nin serverları soğuktur...