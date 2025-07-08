Havaya Giden Kağıt Pipetten Soğuk Susuz Kalma Korkusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın ikinci günü öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀