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Havaya Giden Kağıt Pipetten Soğuk Susuz Kalma Korkusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Havaya Giden Kağıt Pipetten Soğuk Susuz Kalma Korkusuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 18:39

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın ikinci günü öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Haklı bir tespit...

Haklı bir tespit...
twitter.com

Başka bir hayat mümkündü...

Başka bir hayat mümkündü...
twitter.com

İnci küpesi yok...

İnci küpesi yok...
twitter.com

Siz de uğraşın durun.

Siz de uğraşın durun.
twitter.com
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Keklikler bu ara çok popüler...

Keklikler bu ara çok popüler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Milletçe okumuyoruz...

Milletçe okumuyoruz...
twitter.com

Yine de boş sürahi bırakacak olan çıkar.

Yine de boş sürahi bırakacak olan çıkar.
twitter.com

Devam edelim!

Devam edelim!
twitter.com
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Üzdü...

Üzdü...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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