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Bi' Tık Üstü Gladyatörlük: Antalya'da Kaçan Aslanla Boğuşan Adam Seviyeyi Arşa Çıkardı

Bi' Tık Üstü Gladyatörlük: Antalya'da Kaçan Aslanla Boğuşan Adam Seviyeyi Arşa Çıkardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.07.2025 - 08:40

Manavgat'taki Aslan Diyarı parkından kaçan aslan, sabah saatlerinde bir vatandaşa saldırdı. Vatandaş, bahçesinde yatarken aslanın üstüne çıkmasıyla gözlerini açtı. Eşinin anlatımına göre adam, 15-20 dakika boyunca aslanla boğuştu. Yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya kullanıcılarından aslanla boğuşan adama ise yorum yağdı.

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"Bi 15-20 dakika mücadele etti ikisi."

"Bi 15-20 dakika mücadele etti ikisi."

Manavgat'ta dün sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Aslan Diyarı'ndan kaçan Zeus isimli aslan, bir çiftçiye saldırdı. Ağır yaralanan çiftçi tedavi altına alındı, daha sonra yaşadıklarını anlattı.

'Biraz yatmıştık, battaniyeyi kaldırdığımda aslan üstüme çöktü' diyen adam, eşinin anlatımına göre aslanla 15-20 dakika boyunca boğuştu. Adam, yaşadıklarını şöyle anlattı:  “Mücadele ettik, boğuştuk. Baldırlarımdan, boynumdan ısırırken tam o sırada boynunu elime geçirdim sıktım. O ara kaçtı biraz. Mücadelem ile kazandım.”

Sosyal medya kullanıcılarından ise bu olaya yorumlar gecikmedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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