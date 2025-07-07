Bi' Tık Üstü Gladyatörlük: Antalya'da Kaçan Aslanla Boğuşan Adam Seviyeyi Arşa Çıkardı
Manavgat'taki Aslan Diyarı parkından kaçan aslan, sabah saatlerinde bir vatandaşa saldırdı. Vatandaş, bahçesinde yatarken aslanın üstüne çıkmasıyla gözlerini açtı. Eşinin anlatımına göre adam, 15-20 dakika boyunca aslanla boğuştu. Yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya kullanıcılarından aslanla boğuşan adama ise yorum yağdı.
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"Bi 15-20 dakika mücadele etti ikisi."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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