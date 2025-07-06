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"Resmen Simülasyon": Manavgat'ta Hayvan Parkından Kaçan Aslana Yorum Yağdı

"Resmen Simülasyon": Manavgat'ta Hayvan Parkından Kaçan Aslana Yorum Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.07.2025 - 13:31

Her yeni gün, bizi şaşırtan bir habere açıyoruz gözümüzü. Geçtiğimiz günlerde sayıları artan kenelerle mücadele için binlerce keklik doğaya salındı. Sosyal medya keklik haberi üzerine konuşurken bu kez de Manavgat'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir aslanın, 'Aslan Diyarı” isimli hayvan parkından kaçtığı öğrenildi. Kaçan aslan, yakınlardaki bir çiftçiyi ise yaraladı.

Etkisiz hale getirilen aslan, sosyal medyada herkesin gündemine oturdu.

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Antalya'da aslan paniği yaşandı.

Antalya'da aslan paniği yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan ve toplam 30 aslanın barındığı  'Aslan Diyarı' isimli hayvan parkından bir aslan firar etti. Gece saatlerinde kaçan aslan, sabah saatlerinde ise park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bahçesinde sulama yapan vatandaşa saldırdı. 

Vatandaşa sağlık ekipleri müdahale ederken aslan için de arama çalışmaları başlatıldı. Yetkili isimler sokağa çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Aslan, çok geçmeden etkisiz hale getirildi.

Detaylar için;

Bu garip habere sosyal medya kullanıcılarından ise yorum yağdı.

Bu garip habere sosyal medya kullanıcılarından ise yorum yağdı.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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