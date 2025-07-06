"Resmen Simülasyon": Manavgat'ta Hayvan Parkından Kaçan Aslana Yorum Yağdı

Her yeni gün, bizi şaşırtan bir habere açıyoruz gözümüzü. Geçtiğimiz günlerde sayıları artan kenelerle mücadele için binlerce keklik doğaya salındı. Sosyal medya keklik haberi üzerine konuşurken bu kez de Manavgat'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir aslanın, 'Aslan Diyarı” isimli hayvan parkından kaçtığı öğrenildi. Kaçan aslan, yakınlardaki bir çiftçiyi ise yaraladı.

Etkisiz hale getirilen aslan, sosyal medyada herkesin gündemine oturdu.