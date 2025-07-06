"Resmen Simülasyon": Manavgat'ta Hayvan Parkından Kaçan Aslana Yorum Yağdı
Her yeni gün, bizi şaşırtan bir habere açıyoruz gözümüzü. Geçtiğimiz günlerde sayıları artan kenelerle mücadele için binlerce keklik doğaya salındı. Sosyal medya keklik haberi üzerine konuşurken bu kez de Manavgat'ta korkunç bir olay yaşandı. Bir aslanın, 'Aslan Diyarı” isimli hayvan parkından kaçtığı öğrenildi. Kaçan aslan, yakınlardaki bir çiftçiyi ise yaraladı.
Etkisiz hale getirilen aslan, sosyal medyada herkesin gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'da aslan paniği yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu garip habere sosyal medya kullanıcılarından ise yorum yağdı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın