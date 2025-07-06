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Antalya’da Aslan Paniği: Saldırdığı Çiftçi Ağır Yaralandı

Antalya’da Aslan Paniği: Saldırdığı Çiftçi Ağır Yaralandı

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 11:44

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan “Aslan Diyarı” isimli hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan çiftçiye saldırdı. Ağır yaralanan çifti hastaneye kaldırılırken, kaçan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Gece saatlerinde firar etti.

Gece saatlerinde firar etti.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürdü.

İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Zeus’un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hayvan parkında 30 aslan bulunuyormuş.

Hayvan parkında 30 aslan bulunuyormuş.

Sabah saatlerinde aslanla karşılaşan Faruk Zeybek, 'Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım' dedi.

Hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın olduğu öğrenildi.

Kaçan aslanın ve yaralanan çiftçinin görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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