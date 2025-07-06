Antalya’da Aslan Paniği: Saldırdığı Çiftçi Ağır Yaralandı
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Gece saatlerinde firar etti.
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Hayvan parkında 30 aslan bulunuyormuş.
Kaçan aslanın ve yaralanan çiftçinin görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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