Şamil Tayyar Paylaşıp Sildi: Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor?
CHP’li belediyelere düzenlenen “yolsuzluk” operasyonları kapsamında Adıyaman, Adana ve Antalya belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, iki belediye başkanının polisteki ifadesi ise sürüyor.
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter’da yaptığı paylaşımda 2 ilde daha operasyon olabileceğini iddia etti. Tayyar paylaşımını kısa süre sonra sildi.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan belediye operasyonlarına dün de devam edildi.
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Yeni operasyon iddiası!
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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