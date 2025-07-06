Şamil Tayyar Paylaşıp Sildi: Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor?

CHP’li belediyelere düzenlenen “yolsuzluk” operasyonları kapsamında Adıyaman, Adana ve Antalya belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, iki belediye başkanının polisteki ifadesi ise sürüyor.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter’da yaptığı paylaşımda 2 ilde daha operasyon olabileceğini iddia etti. Tayyar paylaşımını kısa süre sonra sildi.