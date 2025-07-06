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Şamil Tayyar Paylaşıp Sildi: Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor?

Şamil Tayyar Paylaşıp Sildi: Belediyelere Yeni Operasyon mu Geliyor?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 11:25

CHP’li belediyelere düzenlenen “yolsuzluk” operasyonları kapsamında Adıyaman, Adana ve Antalya belediye başkanları gözaltına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, iki belediye başkanının polisteki ifadesi ise sürüyor.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter’da yaptığı paylaşımda 2 ilde daha operasyon olabileceğini iddia etti. Tayyar paylaşımını kısa süre sonra sildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan belediye operasyonlarına dün de devam edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan belediye operasyonlarına dün de devam edildi.

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. 

Muhittin Böcek dün akşam saatlerinde tutuklanırken, Abdurrahman Tutdere, ve Zeydan Karalar’ın ise polisteki işlemleri sürüyor.

Yeni operasyon iddiası!

Yeni operasyon iddiası!

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ise kısa sürede sildiği paylaşımında 2 ilde daha operasyon olabileceğini iddia etti. 

Tayyar, “Belediyelerdeki “Aziz İhsan Aktaş’ depremi tüm yurdu sardı. CHP’li belediyeler zorda. Yeni sürprizler olabilir. Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da ekileyebilir. 2 il risk altında” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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